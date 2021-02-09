К новому курортному сезону в Крыму откроют парк для кошек

В парк можно будет и приносить кошек и даже забирать их домой Фото: Архив "КП"

По всему миру открываются кафе и рестораны, в которых можно встретить необычных постояльцев - котов. А в Крыму уже в предстоящем курортном сезоне может появиться кошачий парк. Несколько стеклянных домиков с разноцветными маленькими аттракционами построят прямо в Алуштинском парке миниатюр. Инициатором идеи выступил директор пространства Виктор Жиленко.

Место будет служить не только антистрессом для посетителей, но и хорошей альтернативой приютов. По мнению директора, на полуострове уже давно существует проблема бездомных животных, но до сих пор ее никто не решил.

Такое место буде служить не только милым антистрессом для посетителей, но и хорошей альтернативой приютов. Фото: Виктор Жиленко / ФБ Фото: Архив "КП"

- Конечно, мы все слышим обещания сверху о том, что были выделены космические деньги на приюты для бездомных кошек и собак, но проблема так и не исчезла, - рассказывает КП-Крым Жиленко. - Пришлось взять инициативу в свои руки и сделать не только интересный, но и очень полезный проект.

В парк можно будет и приносить кошек и даже забирать их домой, если какой-то пушистик уж очень понравился. Но для будущих хозяев будет действовать серьезный отбор.

Для новых зверьков в парке будут действовать специальные условия. Сначала их будут помещать в карантинник, там делать прививки и обрабатывать от блох, а уже потом их можно будет поселить в общий вольер к другим котам.

По словам Жиленко, территория котопарка будет рассчитана для проживания около 300-500 особей. Чтобы полностью исключить фактор соперничества, для животных построят около 500 домиков.

- Надеюсь, что волонтеры подключатся и будут помогать, а люди станут более ответственно относиться к животным. Не будут покупать маленьких котят, а будут брать у нас , чтобы как можно меньше было бездомных, - заключает директор.

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