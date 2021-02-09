«Привести все в порядок»: Премьер Мишустин дал указания по ФЦП для Крыма

В 2020 году Крым выполнил план по ФЦП на 99,3% Фото: Архив "КП"

Все мероприятия, реализация которых запланирована по Федеральной целевой программе (ФЦП) социально-экономического Крыма и Севастополя, должны быть выполнены в срок. Такое требование озвучил глава правительства РФ Михаил Мишустин во время совещания с вице-премьерами.

Он напомнил, что программа была продлена правительством до 2025 года, что позволит комплексно решить необходимые для региона задачи.

- Прежде всего, это развитие инфраструктуры полуострова. Необходимо привести ее в порядок, обеспечить надежное водоснабжение Крыма, усовершенствовать дорожную сеть, продолжить развитие железнодорожного сообщения, - отметил Мишустин.

По его словам, жители Крыма «не должны чувствовать себя оторванными от остальной части страны».

- Уже предусмотрено необходимое финансирование каждого пункта программы, а значит - все мероприятия должны исполняться в срок, - заключил глава правительства РФ.

Так, в 2021 году на полуострове должно быть сдано 150 объектов. Это в два раза превышает итоги минувшего года. Самые важные мероприятия - завершение строительства Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов. Также планируется строительство водозабора на Бельбеке для Севастополя и Бештерек-Зуйского - для Симферополя.

Кроме того, в севастопольском аэропорту Бельбек построят новый аэровокзальный комплекс. Еще несколько важных мероприятий текущего года - завершение рекультивации полигона твердых коммунальных отходов в Симферополе, а также выполнение первого этапа строительства автомобильной дороги Симферополь - Евпатория - Мирный (до села Скворцово). Также в 2021 году планируется построить 16 детских садов и четыре школы.

Напомним, что реализация ФЦП в Крыму и Севастополе была продлена до 2025 года включительно. Общий объем финансирования - 1 триллион 370 миллиардов рублей. В 2021 году планируется потратить 310 миллиардов рублей. В рамках ФЦП уже построили больше 200 объектов. В их числе Крымский мост, новый симферопольский аэропорт, трасса «Таврида», энергомост и инженерные сооружения для обеспечения водой восточного Крыма.

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