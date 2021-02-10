Политолог: «Попытка Киева закрыть крымский Twitter-аккаунт МИД может быть удачной»

Страницы российской власти в Крыму на Украине считают нелигитимными Фото: Архив "КП"

Twitter-аккаунт крымского подразделения МИДа России могут заблокировать, если только на руководство социальной сети повлияют представители правительства США. Такое мнение КП-Крым выразил политолог Владимир Джаралла.

Ранее посол Украины в США Владимир Ельченко обратился к руководству Twitter с просьбой заблокировать аккаунт крымского подразделения МИДа РФ. Основной аргумент - публичные страницы российской власти в Крыму «не могут обозначаться как официальные и легитимные».

- Аккаунт в Twitter, конечно, могут заблокировать. Так как мы увидели политическую цензуру со стороны этой сети, то особых сомнений, что они способны на это пойти, нет. Другое дело, что может служить для них аргументом для блокировки, - поясняет Джаралла.

По его словам, таким поводом вряд ли может быть лишь заявление украинского посла.

- Но если за выступлением украинского дипломата последуют неофициальные контакты с представителями правительства США, то ситуация может измениться. Посмотрим, какой будет результат. Если снимут верификацию или даже заблокируют аккаунт, значит,