Какая обстановка на горных перевалах Крыма

Проезд по Ангарскому перевалу свободный. Фото: Минтранс РК

В Крыму из-за резкого ухудшения погоды все филиалы «Крымавтодора», в том числе «Симферопольское ДРСУ» и «Алуштинское ДРСУ», переведены в режим повышенной готовности. Благодаря установленным метеостанциям информация о реальной погоде поступает в режиме онлайн.

На Ангарском перевале пока плюсовая температура воздуха, на поверхности +5 сº, влажность воздуха 89%, идет мокрый снег и туман.

- С целью предупреждения образования скользкости готовится к выезду специализированная техника для превентивной обработки жидкими противогололедными материалами, - сообщили КП-Крым в Минтрансе РК. - Со стороны Алушты также подготовлена техника к выезду, в том числе и для распределения жидких ПГМ, ведется постоянный мониторинг ситуации.

Проезд по Грушевскому перевалу открыт. Фото: Минтранс РК

На Грушевском перевале режим повышенной готовности объявлен для «Судакского ДРСУ». Ведется постоянный мониторинг состояния дорожного покрытия. В районе Грушевского перевала пока плюсовая температура воздуха, влажность воздуха 92,6%, дорога мокрая.

При понижении температуры воздуха ниже нуля специальная техника проведет обработку дорожного полотна противогололедными материалами. Вся имеющаяся техника находится в дежурном режиме.

Напомним, в связи с вторжением арктического холодного воздуха на Южном берегу и в горах Крыма ожидается очень сильный северо-западный ветер до 40 м/с. Уже в обед температура воздуха опуститься ниже ноля градусов и продолжит падение до 5-9 мороза.

-С 13 по 18 февраля ожидается аномально - холодная погода со средней суточной температурой воздуха ниже на 7-8° климатической нормы.

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