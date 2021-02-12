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Политика

«Все ради помощи от НАТО»: Зачем Турция хочет расширить свои границы за счет Крыма

Эксперт объяснил желание Акары поглотить ряд соседних государств
Надежда ДАЦЮКНадежда ДАЦЮК
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Государственный телеканал Турции «TRT1» показал карту территорий, которые якобы «будут включены» в состав государства к 2050 году. Фото: скриншот из видео

Государственный телеканал Турции «TRT1» показал карту территорий, которые якобы «будут включены» в состав государства к 2050 году. Фото: скриншот из видео

Ранее государственный телеканал Турции «TRT1» показал карту территорий, которые якобы «будут включены» в состав государства к 2050 году. По мнению Анкары, Турция должна стать великой державой и буквально поглотить ряд соседних государств, а еще - часть российских территорий. Среди них обозначены Крым и Севастополь, Кубань и Адыгея, Астраханская и Волгоградская области. Помимо этого, Турция видит в своем составе Армению, Грецию, Кипр, Грузию, Абхазию, Южную Осетию, Азербайджан, Египет, Ливию, а также большую часть Средней Азии и Аравийский полуостров. Кроме того, в состав Турции, по мнению журналистов, должен быть включен Донбасс.

- Политика президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана - национализм, но с религиозной оберткой. В настоящий момент Турция истощает валютные запасы на фоне кризисных явлений в экономике. Чтобы не потерять поддержку со стороны НАТО и ЕС, правительство под его руководством идет на активные шаги во внешней политике и усиливает националистическую пропаганду во внутренней политике, - объясняет планы Анкары политический эксперт Владимир Джаралла.

Напомним, что Турция - не единственное государство, которое хочет включить российские территории. Ранее украинские политики объявили «своими» Ростовскую область, Кубань, Крым и даже Сибирь, поскольку именно на этих территориях живут люди с «украинскими корнями».

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