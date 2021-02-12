В Совфеде РФ оценили нежелание США признавать российский Крым и отменять санкции

Европа и США ввели санкции в 2014 году, после того, как Крым стал российским регионом Фото: Архив "КП"

Санкции Запада против России рано или поздно будут рассмотрены как незаконный метод давления. Кроме того, будет подсчитан размер финансового ущерба, нанесенного экономике РФ. Такое мнение в комментарии КП-Крым выразила сенатор РФ от республики Ольга Ковитиди.

Ранее политкоординатор миссии США при ООН Родни Хантер заявил, что в Америке никогда не признают Крым российской территорией и не отменят санкции против РФ, пока Россия не изменит свою политику по Украине. В Штатах по-прежнему считают, что полуостров был «аннексирован» в 2014 году. Также Хантер добавил, что Россия должна «вывести свои силы с Украины, прекратить поддержку вооруженных групп и выполнить все обязательства в рамках Минских соглашений».

По мнению сенатора, причиной зарубежного санкционного давления на Россию является внешняя политика РФ, которая приобретает все больше сторонников в мире.

- Наша внешняя политика не только отвечает интересам России, но и оказывает активное воздействие на общемировые процессы, чтобы установить справедливый и демократический миропорядок. Как известно, «игра мускулами» рано или поздно приводит к негативным последствиям. Вопросов к Брюсселю уже сейчас чрезвычайно много и прежде всего у самих европейцев, - отмечает Ковитиди.

Также сенатор добавила, что в будущем санкции могут признать незаконными:

- Уверена, что рано или поздно санкции против России будут рассмотрены как незаконный метод давления на независимое суверенное государство и станут предметом рассмотрения международных институций в части причиненного Российской Федерации экономического, финансового и политического вреда. И это движение торжества права будет начато самими гражданами Евросоюза, понесшими колоссальные убытки от проамериканской и антиевропейской политики сегодняшних европейских лидеров.

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