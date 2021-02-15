В Бахчисарае на пожаре погиб девятимесячный малыш

Уголовное дело еще не возбуждено, проводится проверка. Фото: ГУ СКР по Крыму и Севастополю

В Бахчисарае 14 февраля произошло ЧП. На улице Островского в частном доме случился пожар, в котором погиб девятимесячный ребенок. Малыш отравился угарным газом.

Следователи выяснили, что родители грудничка уехали на работу. Двоих малышей они оставили под присмотром 16-летней родственницы. Старшему мальчику два года, младшему - девять месяцев.

Место происшествия осмотрели следователи и сотрудники полиции. Они опросили очевидцев и назначили необходимые экспертизы.

- Предварительная причина возгорания - замыкание обогревателя, - сообщили в Следкоме.

По данным ведомства, сегодня проводится проверка на предмет признаков преступления, предусмотренного по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Уголовное дело еще не возбуждено.

Кроме того, руководитель ГУ СКР по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев поручил тщательно проверить обстановку в семье, взаимодействие должностных лиц социальных служб и органов профилактики с семьей.

Проверку также организовала и прокуратура РК. В пресс-службе надзорного ведомства сообщили, что в пожаре пострадал брат погибшего – двухлетний ребенок. Мальчик находится в удовлетворительном состоянии, ему оказывают медицинскую помощь.

- В настоящее время прокуратурой республики организована проверка исполнения уполномоченными органами законодательства о защите прав несовершеннолетних, а также действий родителей малолетних, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, - заявили в прокуратуре.

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