Квартирный вопрос для крымчан давно стал одним из самых больных. Чаще местные наследуют жилье от родных, в остальных случаях люди вынуждены десятилетиями выплачивать ипотеку. Суммы на квартиры для многих неподъемные. Однокомнатные квартиры могут стоить от 30 до 136 тысяч долларов, в зависимости от города. Желанными квадратными метрами в теплом регионе не всегда могут обзавестись даже приезжие состоятельные люди, ведь крымские цены стремительно догоняют московские.Кризис, вызванный коронавирусом, сначала немного пошатнул крымский рынок недвижимости. Спрос на жилье заметно упал, но как только людям предоставили выгодные условия ипотечного кредитования, ситуация резко улучшилась.- На возвращение спроса и даже появления ажиотажа повлияли выгодные ипотечные предложения. Процентная ставка снизилась, появилась поддержка молодых семей, которым упростили использование маткапитала. По мере ослабления ограничений, введенных из-за пандемии, россияне задумались о покупке квартиры в качестве надежного способа сохранить накопления в условиях экономической нестабильности, - объясняют КП-Крым сотрудники сервиса «Авито. Недвижимость».Те, кто только планировал покупку жилья, активизировались из-за опасений, что в будущем квартиры резко подорожают. Так как свободных однокомнатных квартир в регионе почти не осталось ни на первичном, ни на вторичном рынке, люди пошли скупать двухкомнатные. Многим хочется заехать в свою жилплощадь сразу, поэтому предпочтительным стал вторичный рынок.Спрос на вторичное жилье в 2020 году вырос на 59%. Вслед за ним поднялась и стоимость квартир. Теперь цена одного квадратного метра в крымской столице в среднем составляет 58-60 тысяч рублей. В Москве за ту же площадь придется заплатить больше 230 тысяч рублей. И если сравнивать только эти города, то Крым значительно уступает российской столице. А вот на ЮБК цены на квартиры уже обогнали Санкт-Петербург и скоро догонят Москву. Средняя стоимость одного квадратного метра в Ялте - 126 тысяч рублей, в Алуште - 88 тысяч.Немного дешевле жилье обойдется в Евпатории - 57 тысяч за квадратный метр, в Феодосии стоимость той же площади составит 50 тысяч рублей. Самые щадящие цены на квартиры оказалась в Керчи и Бахчисарае - 40 тысяч и 36 тысяч рублей за квадратный метр.Специалисты прогнозируют, что в будущем спрос на однокомнатные и двухкомнатные квартиры в Крыму будет только повышаться, а с ним и цены. Это неизбежно приведет к тому, что скоро стоимость одного квадратного метра жилья на ЮБК станет соизмерима московским меркам.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКрымская власть планирует присваивать бесхозную недвижимостьЕсли владелец земли или здания не объявится через год, недвижимость отойдет муниципалитету (подробнее)Рынок недвижимости в Крыму оживился в период пандемииАктивной продаже жилья поспособствовало развитие внутреннего туризма (подробнее)