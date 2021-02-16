Конец прошлой недели стал настоящей зимней сказкой для жителей Крыма. Огромные хлопья снежинок, пушистые деревья и полностью заснеженные дороги подарили крымчанам запоздалую новогоднюю сказку, а коммунальщикам новую головную боль.Жизнь в крымских городах полностью остановилась. Машины стояли в пробках, общественный транспорт перестал ходить, а цены на такси взлетели до небес.Непривыкшие к морозам крымчане точно не ожидали таких перепадов температур, ведь еще пару дней назад светило солнышко, а температура днем не опускалась ниже 15 градусов. А тут - всего за один день в крымской столице выпало около 30 сантиметров снега, а это 70% от месячной нормы осадков. Снегопад не прекращался целый день.«Комсомолка» собрала самые красочные кадры заснеженного полуострова, чтобы показать, как выглядит Крым после снегопада.Многие крымчане в эти дни решили пересесть на общественный транспорт, потому что машины превратились в один огромный сугроб.Некоторые жители Крыма из-за погодных условий и проблем с общественным транспортом решили добираться на работу на лошадях.Самой большой проблемой для многих стали огромные сосульки, которые свисали под крышами зданий. Коммунальщики не успевали их вовремя сбивать.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПод Симферополем на гололеде столкнулись несколько десятков машинАвтомобили развернуло на не чищенной дороге (подробнее)Коммунальная техника не успевает расчищать дороги Симферополя от снегаГород продолжает заметать (подробнее)