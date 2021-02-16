Несмотря на то, что Украина хочет видеть наблюдателей из международных организаций в Крыму, их представители вряд ли приедут на полуостров. Такое мнение КП-Крым выразил политолог Владимир Джаралла.Ранее депутаты Верховной рады Украины приняли документ, в котором призвали международные организации и правительства иностранных государств осудить «временную оккупацию» Крыма и Севастополя, а также «нарушение прав и свобод человека» на полуострове.Также нардепы потребовали освободить «политических узников». Авторы обращения просят усилить санкционное давление на Россию. По их мнению, это поможет восстановить суверенитет и территориальную целостность Украины. Кроме того, депутаты хотят добиться от России полного доступа на полуостров мониторинговых миссий международных организаций. Обращение было отправлено в ООН, Европарламент, ПАСЕ и ОБСЕ.- Это обычная суета киевской дипломатии, которую Европа и международные организации уже воспринимают как ритуальную. Цель Киева - не пропасть из внимания Запада, стремительно теряющего интерес к Украине, вне связи с Россией, - отметил политолог.По словам эксперта, приезд международных представителей в Крым маловероятен, как показывает вся предыдущая практика.Напомним, что вопрос приезда представителей ОБСЕ и ООН не раз поднимался Украиной. Накануне официальный представитель УВКПЧ ООН Элизабет Тросселл заявила, что в организации не могут оценить ситуацию с питьевой водой в Крыму из-за отсутствия доступа в республику. По ее словам, дипмиссия готова сотрудничать с Россией в этом вопросе, но они готовы приехать только через Украину. Однако визит так и не состоялся.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЭксперт оценил заявление ООН об ответственности Украины за подачу воды в КрымСоседняя страна также должна участвовать в решении проблемы дефицита природного ресурса на полуострове (подробнее)«Это нужно Киеву»: Эксперт дал оценку резолюции Генассамблеи ООН по КрымуКоллективный Запад снова заявил о нарушении прав жителей российского полуострова (подробнее)