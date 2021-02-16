К курортному сезону в Крыму благоустроят городские леса и места отдыха в лесной зоне. Только на сбор и вывоз мусора потребуется 22 миллиона рублей.- К сожалению, леса грязные, - признал глава Крыма Сергей Аксенов. - Я требую, чтобы по всем городским лесам была проведена уборка, и это были места отдыха, а не места, куда страшно зайти. Развязки и кольца, все въездные объекты Симферополя - это тоже земли лесного фонда. Отойти 20-30 метров от дороги - это тихий ужас. Если мусор есть, наша задача его вывезти. Положите плитку на тропинках и поставьте освещение, где возможно подключится.В Минприроды Крыма разводят руками. На 237,6 тысячи гектаров лесных массивов приходится всего 87 сотрудников лесхозов, и в среднем на контроле у одного лесника 2,5 тысячи гектара. С начала года своими силами удалось собрать 57 навалов мусора и вывези 89 кубометров отходов. Больше всего следов пребывания человека скапливается в местах отдыха и вдоль дорог.- Хотелось бы, чтобы любовь к природе у жителей и гостей проявлялась не только в пребывании в лесу, но и в уборке мусора, хотя бы за собой, - считает глава Минприроды РК Геннадий Нараев. - Все популярные места отдыха и туристические тропы оборудованы урнами и щитами с информацией о запрете выброса мусора.Из-за свалок мусора в прошлом году насчитали ущерб на 15 миллионов рублей, и только на 2,7 миллиона нашли виновников. Проблема в том, что городские леса официально включил в границы муниципалитета Симферополь. Еще 16 администраций не торопятся брать на себя эту ношу, тем более, что для начала нужно определить границы лесных массивов. Получается, что из 5 тысяч гектаров городских лесов хозяева есть только у 660 га. Следующий шаг - договор с лесхозом на благоустройство и уборку территорий.- На улице Беспалова, в Марьино, Строгановке мусор скапливается ежедневно, - констатировал Нараев. - Симферопольский лесхоз приступил к уборке, вывезли 59 кубов мусора с 57 гектаров.Администрации Симферополя предстоит заключить договор на каждый из 48 участков городских лесов с четким перечнем работ: уборкой, обрезкой сухостоя, противопожарным обустройством территорий, благоустройством мест отдыха, установкой шлагбаумов и пр.Исходя из задач, в лесхозе либо создадут специальное подразделение, либо обойдутся собственными силами.- Я хочу услышать, когда в эти леса будет не страшно заходить, - потребовал Аксенов. - Я был везде, страшно, просто страшно, вид непотребный. Туристов везут мимо, впечатление гнетущее.Всю работу с принятием на баланс городских лесов и заключением договоров с лесхозами предстоит завершить до курортного сезона, чтобы обустроить места отдыха и определить ответственных лиц. Пока Минприроды будет расчищать лесные зоны от хлама собственными силами, на что уйдет минимум 25 лет.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак Крым готовится встретить туристов в курортном сезоне-2021Парковок должно стать больше, маски и социальная дистанция останутся (подробнее)В Крыму на 250 гектарах высадят деревья в рамках нацпроектаПлощадь уже высаженных лесных культур составляет 195,1 гектаров (подробнее)