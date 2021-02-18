Просроченное благоустройство: В Симферополе не могут закончить недоделанные дворы и скверы

К 15 февраля дворы и скверы Симферополя оказались вновь не готовы Фото: "КП" Архив

Симферополь остался единственным городом Крыма, где никак не могут закончить работы по благоустройству общественных территорий за деньги от Москвы. Проекты реконструкции парков и скверов не совпадают с реальностью, а жильцы благоустроенных домов указывают на рельефный асфальт, отсутствие скамеек и урн.

Все отстающие объекты муниципалитеты обещали подтянуть до 1 февраля. Симферополь попросил отложить срок до 15 февраля, чтобы приемочная комиссия успела подписать акты готовности. Еще две недели назад глава Симферополя Елена Проценко уверяла, что документы на сквер возле Центрального автовокзала столицы уже готовы и вот-вот он будет введен в эксплуатацию. Но, оказалось, что это далеко не так: строители настолько ушли от первоначальных проектов, что в первичную документацию нужно вносить изменения.

- Одновременно проводились работы, вносились изменения в проекты, и нужно было сразу корректировать документацию, чего не было сделано,- отметил и.о.главы администрации Симферополя Валентин Демидов. - Ровно тоже по всем объектам на московские деньги. Приемочная комиссия выверяет каждую позицию, документация не соответствует, поставлена задача-по всем объектам до конца месяца привести в соответствие.

С благоустройством дворов похожая история. До 15 февраля должны были подписать все акты готовности по согласованию со старшими многоквартирных домов. Но выяснилось, что недоделки никто устранять не собирался - все претензии покрыло толстым слоем снега.

- Есть нарекания со стороны председателей МКД по укладке асфальта - волнистость и плохо утрамбовано, - подтвердил министр ЖКХ Сергей Донец. - Погодные условия не дали выполнить работы и сократить отставание.

Чтобы добиться подписей делегированных от всего дома жильцов, представители администрации обещали в будущем исправить все замечания. Но вместе с подписью на акте выполненных работ приходило понимание, что за обещанными скамейками и урнами придется долго обивать чиновничьи пороги, поскольку никакими бумагами обещания не закреплены. В итоге вместо независимого контроля качества работ участие председателей домов в приеме работ по благоустройству превратилось в формальность.

- Все объекты и обещания администрации Симферополя должны быть выполнены в полной мере,- подчеркивает глава Крыма Сергей Аксенов. - Где были вопросы, что кто-то из председателей МКД подписал под устные обещания администрации, их все подтвердить и положить на бумагу, если они касались благоустройства. С Демидовым (и.о.главы администрации) составить план действий, чтобы жители были удовлетворены. Обращаюсь к председателям МКД - не буду занимать вашу сторону, если будете подписывать акты приемки без соответствия качеству. Специально вводил председателей МКД, чтобы был независимый контроль.

Как оказалось, помимо несоответствия реального объема работ заявленному, администрация Симферополя вышла за смету и полученных на благоустройство денег не хватило. Теперь властям предстоит составить минимальный перечень объектов - площадок, скамеек, лестниц, чтобы жители дворов могли выбрать из них самое необходимое.

В этом году на благоустройство общественных территорий Крым получит от правительства Москвы 2 миллиарда 170 миллионов рублей. В очереди на приведение в «божеский вид» 111 придомовых территорий и 43 общественных - парки, скверы, площади. Причем на все работы отведен очень короткий срок - до 1 июля. Запланированные на этот год придомовые пространства и общественные территории уже получили одобрение главного архитектора РК и согласованы с общественниками. В Симферополе на этот год предстоит отремонтировать 5 общественных территорий - площадь им. Куйбышева, площадь им. Ленина, сквер «Казанский» (у здания горсовета), бульвар им. Франко и территорию сквера возле школы №44 в микрорайоне Фонтаны.

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