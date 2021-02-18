Хлеб, мясо и масло: Какие продукты подорожали в Крыму за пять лет

Больше всего за пять лет подорожали молочные продукты Фото: Архив "КП"

С 2016 года многое изменилось - если раньше продукты на полуостров привозили через Керченскую паромную переправу, то с 2018 года открылось движение по Крымскому мосту. Чиновники заявляли, что продукты подешевеют из-за того, что не будет расходов на переправу. Однако за пять лет значительно подорожал хлеб, мука, мясо и молочные продукты.

Данные Крымстата

Больше всего за пять лет выросли цены на кисломолочные продукты. Так, килограмм сметаны в 2016 году стоил 177 рублей, тогда как сейчас - 251 рубль. Сливочное масло подорожало на 317 рублей, на 73% с 2016 года (748 рублей против 431 рубля). На 40% выросла цена и на творог (было 275 рублей, стало 387).

Не остались в стороне и хлебобулочные изделия. По данным Крымстата, в январе 2016 года килограмм хлеба и булочных изделий из пшеничной муки первого и второго сорта стоил 26 рублей, а в январе этого года сумма составила 41 рубль. Таким образом, килограмм пшеничного хлеба подорожал на 57%. Килограмм хлебных изделий из ржаной муки в 2016 году стоил 35 рублей, а в текущем году - 48 (рост цены на 27%). Подорожала и пшеничная мука. В 2016 году килограмм обходился в 24 рубля, а сейчас на покупку придется потратить в среднем 37 рублей.

Мясо тоже подросло в цене. Особенно подорожала баранина - 453 рубля сейчас против 385 рублей за килограмм в 2016-м (подорожание на 17%). За 1 килограмм говядины в 2021 году нужно отдать 358 рублей, а пять лет назад - 324 рубля. Меньше всего изменилась цена на свинину, всего на шесть рублей (290 рублей против 284). Мясо охлажденных кур, согласно данным Крымстата, подорожало всего на два рубля (142 рубля против 140).

Незначительно (на 7%) подорожал десяток яиц - 76 рублей против 71-го в 2016-м.

ЧТО ПОДЕШЕВЕЛО

Мы привыкли к тому, что все дорожает, но есть в Крыму и те продукты, которые подешевели спустя пять лет. В основном упали цены на овощи - в среднем на 30% подешевела капуста, помидоры, огурцы и морковь. На 25 рублей снизилась цена на виноград, на 10 - бананы. Сахар-песок пять лет назад стоил 55 рулей, а сейчас - 48.

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