Новогодний Крым подорожал для туристов на 38%

И даже прогуливаясь по набережной Ялты нужно соблюдать дистанцию Фото: Анна КИРИЕНКО

Новогодние праздники в Крыму подорожали для туристов в среднем на 38%. При этом спрос на отдых в конце декабря - начале января вырос на 29%.

- Заметных изменений в предпочтениях по типам жилья не замечено, - говорит КП-Крым директор по развитию и коммуникациям сервиса бронирования курортного жилья Tvil.ru Оксана Шустикова. - В Крыму чаще бронируют отели - 52% всех запросов, 38% ориентируются на аренду квартир, 9% - домов и коттеджей.

Новогоднее меню в отелях туристов не интересует, поскольку две трети едут в Крым семьями или парами - ориентируются на самостоятельную готовку ужина или заказ еды из ресторана.

Топ-10 популярных направлений не претерпел значительных изменений: Ялта остается самым популярным и самым дорогим регионом для отдыха, где средняя стоимость ночи составляет 3,6 тысячи рублей за двоих взрослых и одного ребенка без завтрака. Бюджетные направления - Бахчисарай и Саки, где семья из трех человек заплатит около 1,4 тысячи рублей. В сравнении с прошлым годом вырос спрос на Алупку и Евпаторию.

В соседнем Краснодарском крае цена на бронирование туристического жилья увеличилась на 31%, а спрос вырос на 22%. Краснодарский край реже стали выбирать для отдыха большими компаниями, предпочитая уединенные праздники в паре.

Напомним, указом главы Крыма введен запрет на новогодние программы в отелях и курортных комплексах, массовые гуляния, работу объектов общепита, дискотек, клубов, концертных и танцевальных залов в период с 22.00 до 8.00, начиная с 20 декабря по 15 января.

Все новогодние праздники будут закрыты развлекательные центры, в том числе детские. Театрам и кинотеатрам разрешено продавать только треть мест в зрительном зале на новогодние представления и кинопоказы.

Несмотря на все предупреждения и разъяснения более 20 объектов приема и размещения туристов не собираются отменять новогодние программы - для них это единственная возможность заработать, чтобы продержаться до майских праздников, когда начнется следующий курортный сезон.

Отельеры уверены, что туристы отправятся на новогодние праздники в Крым, но выберут более лояльный сектор мини-отелей и гостевых домов, а также арендного жилья, оставив средства коллективного размещения без заработка из-за введенных ограничений.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что можно и что нельзя делать на новогодних каникулах в Крыму

Министерство курортов обещает разложить все по полочкам (подробнее)

Новый год под запретом: В Крыму отменили все праздничные программы в ресторанах и клубах

Бой курантов туристам придется встречать в номере отеля или на улице (подробнее)

Забыв про запреты: Топ-5 мест, где встретить Новый год в Крыму 2021

«Комсомолка» подготовила список лучших мест, где встретить Новый год в Крыму 2021 (подробнее)