Главный сексолог Крыма назвал лучшие подарки для мужчин на 23 февраля

По мнению сексолога Андрея Любарского, мужские подарки всегда лучше выбирать с маленьким намеком Фото: Архив "КП"

Носки, трусы и пена для бритья - стандартный набор, который становится особенно популярным ко Дню защитника Отечества. Кто-то считает это ужасно скучным презентом, а кто-то - практичным и нужным. «Комсомолка» решила узнать у эксперта, какой же подарок для мужчины станет самым желанным в этот день.

ПОДАРКИ С НАМЕКОМ

По мнению сексолога Андрея Любарского, мужские подарки всегда лучше выбирать с маленьким намеком. Но здесь главное не переборщить. Если вам кажется, что мужчина слишком часто смотрит футбол по телевизору или играет в онлайн-игры, можно подарить ему билет на какой-нибудь развивающий тренинг, чтобы расширить кругозор.

- В этот момент он сможет сделать один шаг к саморазвитию, чтобы как-то улучшить себя и, возможно, даже разнообразить свою жизнь, - отмечает сексолог. - Также отличным подарком для мужчины станет какая-нибудь умная книжка, чтобы он мог побольше уделять внимание интеллектуальному развитию, а не только идентифицировать свою значимость с фаллосом.

ТРУСЫ И НОСКИ - ЗА ИЛИ ПРОТИВ?

Вариант презента в виде трусов и носков сексолог не отметает. Признается - хоть подарок и заезженный, но можно попробовать его сделать веселым и оригинальным, а заодно и проверить чувство юмора своего партнера.

- Можно подарить трусы с сердечками или стринги-слоник, а для сексуальных игр - с мордочками животных. Понятное дело, что носить такое каждый день вряд ли получится. Но это весело, неожиданно и тест на чувство юмора, а это вариативность мозга и интеллект, - считает эксперт. - Если с юмором туго, то зачем тогда такой парень нужен?

СЕКС-ИГРУШКИ ОСТАВЬТЕ НА ПОТОМ

А вот о секс-игрушках в этот день лучше вообще забыть. Так как по большей части товары из магазина для взрослых рассчитаны на женщин, они могут только испортить праздник и обидеть мужчину.

- Ваш партнер может подумать, что с ним что-то не так и он недостаточно эффективен, и праздник будет испорчен. А в дальнейшем вполне вероятно, что и отношения в целом, - предостерегает сексолог. - Поэтому если вы хотите попробовать разнообразить свою интимную жизнь, то лучше сначала поговорить об этом, а потом вместе выбрать нужные игрушки.

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