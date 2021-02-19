Эксперт оценил вероятность введения новых санкций ЕС против России из-за Крыма

Европейские структуры не направляют наблюдателей в Крым Фото: Архив "КП"

Если Евросоюз введет новые санкции по отношению к России из-за Крыма, то это никак не отразится на экономике РФ и полуострова в частности. Такое мнение КП-Крым выразил политолог Денис Батурин.

Ранее глава МИДа Украины Дмитрий Кулеба заявил, что готовится обращение в Евросоюз с просьбой применить против России новые санкции, так как в Крыму якобы нарушаются права человека.

Украинский министр напомнил, что в прошлом году призвал Евросоюз применить механизм санкционных ответов на «нарушение прав человека в Автономной Республике Крым». По словам Кулебы, вопрос о ситуации в Крыму вынесут на заседание Генассамблеи ООН 23 февраля, где будет представлен доклад о ситуации на полуострове и в Донбассе. Одной из тем для обсуждения украинский министр назвал «последнюю волну репрессий против крымских татар». В МИД Украины считают политическим преследованием задержание подозреваемых за участие в запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

- Отмечу, что аресты и задержания членов запрещенной в РФ экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир» прошли по всей стране, в том числе, и в Татарстане. Всего задержано 19 человек. Украина же старается представить данную ситуацию как нарушение прав человека и преследование по национальному и религиозному признаку, - отмечает Денис Батурин.

Украина, по словам эксперта, использует любой повод, чтобы представить действия российских властей по установлению законности, особенно это касается Крыма. Однако Денис Батурин подчеркивает, что члены европейских организаций не смогут увидеть реальное положение в части обеспечения прав человека в Республике Крым.

- Европейские структуры не направляют никакие миссии в Крым, считая, что полуостров аннексирован, поэтому создается некая другая реальность, отличающаяся от того, что происходит на самом деле. Она не соответствует действительности, - пояснил эксперт.

Также Батурин заявил, что Евросоюз может ввести санкции, но они никак не повлияют на развитие России и Крыма в частности:

- Если Евросоюз не хочет разбираться в сути вопроса, безусловно, санкции он может ввести. Давайте оценивать не только вероятность, но и насколько важны они для Крыма и РФ. Я думаю, что ограничения, которые были введены ранее и те, которые добавятся, это нисколько не ухудшат положение Крыма и РФ. Все это скорее, политические действия и демонстрация своего отношения к РФ и к тому, что Крым вошел в состав России.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Крыму заключили под стражу пять членов экстремисткой группировки

В отношении задержанных возбудили уголовные дела (подробнее)

Семь членов запрещенной в РФ Хизб ут-Тахрир получили до 20 лет в колонии

Их признали виновными в организации террористической ячейки (подробнее)