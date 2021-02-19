На Кубани автоинспекторы пропускают едущие в Керчь машины через Крымский мост. Тем, кому надо проехать за территорию Керчи, по-прежнему приходится ждать своей очереди, ведь движение по мосту все еще закрыто из-за сильного снегопада.Как сообщили в пресс-службе кубанской ГИБДД, в связи с полным закрытием движения по участку «Тавриды» на территории Крыма организован дозированный пропуск транспортных средств, следующих с территории Краснодарского края в Керчь. Ограничений в движении транспортных средств из Керчи в сторону Краснодарского края, не имеется.Согласно данным экстренных служб, в пробке на Крымском мосту находятся 280 транспортных средств, в том числе 20 рейсовых автобусов. В Краснодарском крае скопились 87 автомобилей и 12 автобусов. На противоположной стороне моста - 192 машины и 8 автобусов.В пресс-службе ФКУ Упрдор «Тамань» сообщают, что движение по Крымскому мосту откроют после эвакуации поврежденных автомобилей. При этом на участке Севастополь - Багерово движение осуществляется в штатном режиме.При этом, по словам главы Крыма Сергея Аксенова, движение по «Тавриде» должно быть открыто после 14.00.Напомним, сегодня рано утром из-за сильной метели и налипанием мокрого снега в ФКУ Упрдор «Тамань» приняли решение о том, чтобы временно перекрыть Крымский мост. Дорожные службы начал расчищать дорожное полотно. Замминистра транспорта Крыма Николай Лукашенко порекомендовал всем гражданам, которые планировали в этот день выезжать на материковую часть России, воздержаться от поездок.Также из-за сильных снегопадов в Керчи и Феодосии перестали ходить междугородние автобусы. А на автовокзалах были организованы пункты обогрева для пассажиров и водителей транспорта.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДвижение транспорта по Крымскому мосту приостановлено из-за снегопадаНа трассе «Таврида» снежные заторы (подробнее)Спасатели выехали на помощь к замерзающим людям на трассе «Таврида»Воители оказались в ловушке на перекрытой дороге (подробнее)