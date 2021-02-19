В Керченском проливе турецкое судно подало сигнал бедствия

Сейчас судно оттягивают ближе к порту "Кавказ" Фото: Архив "КП"

В Керченском проливе 19 февраля турецкое судно April подало сигнал бедствия. У членов экипажа сейнера резко ухудшилось самочувствие, один из моряков скончался.

Как стало известно КП-Кубань, судно вышло из Таганрога 16 февраля в 14.20. Логистический оператор в Ростове сообщил, что сейнер направлялся в турецкий город Самсун. В день выхода из порта все члены экипажа чувствовали себя хорошо. Среди моряков – граждане Азербайджана и Турции. Однако, несмотря на языковой барьер, члены экипажа смогли пожаловаться на плохое самочувствие.

При этом в территориальный отдел Роспотребнадзора не поступало сообщений об отравлении либо инфекционном заболевании на судне April.

- На данный момент сообщений никаких не поступало. Если на корабле что-то обнаружат, то отработает данную ситуацию темрюкский санитарно-карантинный пункт, - сказали в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

В Росморречфлоте рассказали, что у турецкого судна действительно возникли проблемы. Капитан, гражданин Турции, передал на берег сообщение об ухудшении самочувствия шестерых членов экипажа из восьми.

- У них признаки пищевого отравления. Один из пострадавших, старший механик, скончался. У остальных - состояние средней степени тяжести. Оперативный дежурный направил к судну морской буксир «Меркурий», потому что судовладелец дал добро на медэвакуацию. Биологической угрозы нет, - сообщил пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко.

Сейчас судно оттягивают ближе к порту «Кавказ», на якорную стоянку. Но спасатели не могут подойти к зоне стоянки судна из-за шторма.

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