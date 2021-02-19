Замерзшие цветы и машины-снеговики: Как выглядит Симферополь после снегопада 19 февраля

Заснеженный парк Тренева утром не был готов встречать посетителей
Фото: Елена ЛЕЛЮК
Снежная пелена 18 и 19 февраля накрыла столицу Крыма. Одних жителей Симферополя холодные блесточки порадовали, а других сильно разозлили. И если дети побежали за санками, то коммунальщики грустно вздохнули.
Симферопольцев обрадовали не только снежные ели, но и необычное цветное небо
Фото: Елена ЛЕЛЮК
Симферопольские парки теперь больше напоминают сцены из сказки «Снежная королева».
Снег покрыл плотной шапкой городские лавочки и качели
Фото: Елена ЛЕЛЮК
На улице Балаклавской уже начал цвести кизил, но из-за мороза желтые бутончики превратились в льдинки.
Крымский кизил уже планировал зацвести, но погода внесла коррективы
Фото: Елена ЛЕЛЮК
В микрорайоне Пневматика припаркованные машины больше похожи на снеговиков. Симферопольцы решили не трогать свои авто и отправиться на работу на общественном транспорте.
Микрорайон Пневматика утром 19 февраля больше напоминал в сугроб
Фото: Елена ЛЕЛЮК
Ветви деревьев в скверах столицы тяжелеют под весом снега и становятся украшением серого города.
Для жителей Симферополя снегопад стал поводом для фотосессий
Фото: Елена ЛЕЛЮК
18 февраля снегопад застал возвращающихся с работы крымчан врасплох. Однако проблем добраться домой не было - общественный транспорт ходил по расписанию.
Вечером 18 февраля, несмотря на снег, транспорт в городе курсировал нормально
Фото: Елена ЛЕЛЮК
На Центральном рынке вчера вечером горожане устраивали игры в снежки и фотосессии, параллельно ожидая своей маршрутки.
Ели на Центральном рынке надели белоснежные шапки
Фото: Елена ЛЕЛЮК
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