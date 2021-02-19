Замерзшие цветы и машины-снеговики: Как выглядит Симферополь после снегопада 19 февраля

Заснеженный парк Тренева утром не был готов встречать посетителей Фото: Елена ЛЕЛЮК

Снежная пелена 18 и 19 февраля накрыла столицу Крыма. Одних жителей Симферополя холодные блесточки порадовали, а других сильно разозлили. И если дети побежали за санками, то коммунальщики грустно вздохнули.

Симферопольцев обрадовали не только снежные ели, но и необычное цветное небо Фото: Елена ЛЕЛЮК

Симферопольские парки теперь больше напоминают сцены из сказки «Снежная королева».

Снег покрыл плотной шапкой городские лавочки и качели Фото: Елена ЛЕЛЮК

На улице Балаклавской уже начал цвести кизил, но из-за мороза желтые бутончики превратились в льдинки.

Крымский кизил уже планировал зацвести, но погода внесла коррективы Фото: Елена ЛЕЛЮК

В микрорайоне Пневматика припаркованные машины больше похожи на снеговиков. Симферопольцы решили не трогать свои авто и отправиться на работу на общественном транспорте.

Микрорайон Пневматика утром 19 февраля больше напоминал в сугроб Фото: Елена ЛЕЛЮК

Ветви деревьев в скверах столицы тяжелеют под весом снега и становятся украшением серого города.

Для жителей Симферополя снегопад стал поводом для фотосессий Фото: Елена ЛЕЛЮК

18 февраля снегопад застал возвращающихся с работы крымчан врасплох. Однако проблем добраться домой не было - общественный транспорт ходил по расписанию.

Вечером 18 февраля, несмотря на снег, транспорт в городе курсировал нормально Фото: Елена ЛЕЛЮК

На Центральном рынке вчера вечером горожане устраивали игры в снежки и фотосессии, параллельно ожидая своей маршрутки.

Ели на Центральном рынке надели белоснежные шапки Фото: Елена ЛЕЛЮК

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