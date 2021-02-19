Как сейчас выглядит закрытый для транспорта Крымский мост

Работники ФГУП «КЖД» расчистили пути и стрелочные переводы. Фото: пресс-служба КЖД

Сильный снегопад, выпавший в Крыму 18 и 19 февраля, парализовал движение на дорогах полуострова. В частности, движение перекрыто и на Крымском мосту, и на трассе «Таврида».

Движение по мосту будет открыто только после того, как рабочие расчистят трассу «Таврида» от снега. Сейчас действует режим угрозы ЧС на территории Белогорского, Ленинского, Кировского районов. Дорога от Симферополя до Белогорска перекрыта, также ограничено движение от Белогорска до Керчи.

Вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов заявил, что Крымский мост будет закрыт для движения автомобилей, по предварительным данным, еще несколько часов. При этом по мосту продолжают ходить поезда.

По данным пресс-службы Крымской железной дороги, связь между Крымом и материком не останавливалась, все поезда ходят по расписанию. Работники ФГУП «КЖД» расчистили пути и стрелочные переводы с помощью двух машины СМ-2 и 508 человек.

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