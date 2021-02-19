Движение по Крымскому мосту открыто, но только в сторону Кубани

Автомобильные пробки образовались на трассе с самого утра.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту открыто только в сторону Краснодарского края. Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Тамань», расчистка трассы «Таврида», которая ведет на транспортный переход, все еще продолжается.

Как отмечают в пресс-службе, последствия ДТП все еще устраняются в Кировском и Ленинском районе Крыма.

В кубанском ГИБДД сообщают, что автомобильное движение по Крымскому мосту в сторону республики до сих пор закрыто.

- Движение не осуществляется из-за отсутствия возможности проезда по автодороге «Таврида», - уточняют в ГИБДД.

19 февраля с 15.30 проезд на «Тавриде» был ограничен от Белогорска до Керчи. По участку трассы от Симферополя до Белогорска пропускают только местных жителей. В четырех муниципалитетах на востоке Крыма действует режим угрозы ЧС, который ввел глава региона Сергей Аксенов.

Напомним, сегодня рано утром из-за сильной метели и налипанием мокрого снега в ФКУ Упрдор «Тамань» приняли решение о том, чтобы временно перекрыть Крымский мост. Дорожные службы начал расчищать дорожное полотно. Замминистра транспорта Крыма Николай Лукашенко порекомендовал всем гражданам, которые планировали в этот день выезжать на материковую часть России, воздержаться от поездок.

Также из-за сильных снегопадов в Керчи и Феодосии перестали ходить междугородние автобусы. А на автовокзалах были организованы пункты обогрева для пассажиров и водителей транспорта.

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