Аксенов: подрядчик, ответственный за уборку «Тавриды» от снега, не справился с ситуацией

На "Тавриде" остались только дальнобойщики. Фото: пресс-служба главы РК

Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что подрядчик, ответственный за уборку трассы «Таврида» от снега, не справился с ситуацией. Об этом он написал на своей странице в соцсетях.

- Готовлю на завтра обращение в федеральные органы власти, решением которых был выбран этот подрядчик, - отметил Аксенов. - К сожалению, на трассе мы видим только 10 комбинированных дорожных машин (КДМ), хотя подрядчик рассказывает о 24. При этом по всей территории Республики Крым работает 127 КДМ, они занимаются расчисткой снега.

Глава региона вновь призвал крымчан воздержаться от выезда на трассу «Таврида». Автомобильную пробку в районе села Горностаевка под Керчью удалось ликвидировать только к вечеру. Есть сложности с выездом на трассу, особенно в Ленинском, Кировском, Белогорском районах.

- Снег не идет, но есть сильный ветер, который сдувает снег с полей в больших объемах. Это не дает возможности убрать дорогу, снегоуборочная техника не справляется, - подчеркнул Аксенов.

Сейчас на трассе остаются фуры, которые стоят по ходу движения в сторону Симферополя. Дана команда обойти всех водителей, определить, кому какая нужна помощь. Легковой транспорт размещен в Керчи. Движение по трассе «Таврида» ограничено до утра. Дальнейшее решение будет принято с учетом погодных условий.

Напомним, движение по трассе «Таврида» от Белогорска до Керчи было перекрыто с 15.30 в связи с низкой видимостью и снежными переметами. Обслуживанием федеральной трассы «Таврида» занимается ООО «ЕТС Крым». Предприятие стало победителем по итогам конкурсной процедуры в декабре 2020 года.

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