Движение по Крымскому мосту восстановлено, все ограничения, введенные 19 февраля, сняты.- 20 февраля в 6:00 сняты ограничения для движения легкового транспорта. Движение для грузового транспорта возобновлено в 6:30, - сообщили в пресс-службе управления дорог «Тамань».Кроме того, открылось движение и по федеральной трассе «Таврида», введенные ранее из-за непогоды и заснеженной дороги ограничения сняты.К настоящему моменту дорожное полотно полностью расчищено от Керчи до Симферополя, однако продолжается противогололедная обработка.Глава РК Сергей Аксенов сообщил, что на 30-километровом участке движение осуществляется в одну полосу.- При этом чистка трассы идет. На территории Республики Крым работает более 120 единиц техники. Самое главное, что при этом дорога проездная. К счастью, других ЧП касательно погоды у нас не было, - заявил Сергей Аксенов.Напомним, что Крымский мост был перекрыт для движения автомобилей и грузового транспорта с 19 февраля из-за обильного снегопада и ухудшения видимости. Трассу «Таврида» также поэтапно перекрывали от Белогорска до Керчи для очистки дорожного полотна. В восточном регионе Крыма был введен режим готовности к ЧС. По оценке властей, «Тавриду» и Крымский мост должны были открыть к вечеру 19-го февраля, но дорожные службы не справились.По прогнозам синоптиков, в Крыму на следующей неделе ожидается мягкая погода без осадков. Дневные температуры воздуха будут выше нуля, по ночам возможны небольшие морозы.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДвижение по Крымскому мосту открыто, но только в сторону КубаниПроехать на территорию Крыма пока невозможно, трассу «Таврида» расчищают от снега (подробнее)Аксенов: подрядчик, ответственный за уборку «Тавриды» от снега, не справился с ситуациейНочевать на перекрытой трассе остались фуры и их водители (подробнее)