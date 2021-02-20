Крымские учащиеся Академии футбола отправились на сборы в Новороссийск, где жили в местном пансионате. Игры проходили хорошо, юные спортсмены были в отличной форме, но 18 февраля подростки-футболисты почувствовали недомогание.Находящиеся рядом руководители решили не медлить и вызвали штатного врача. У парней присутствовали симптомы отравления. Однако Михаил Андреянов - директор Академии футбола, где обучаются юноши, рассказал КП-Крым, что ротавирус у мальчиков не подтвердился.- Мне неприятно, что некоторые СМИ неправильно выдают информацию. Я дам реальное пояснение обстоятельства. У ребят после обеда были выявлены предпосылки к расстройству кишечника. Академия футбола Крыма была готова к внештатным ситуациям, поэтому мы самостоятельно все предупредили. Приехал главный врач, который взял у 12-ти спортсменов анализы для профилактики. Сегодня получили результаты, они хорошие, ротавирус не выявлен, - сообщил Михаил Андреянов.Сейчас мальчишки завтракают, а после обеда собираются выезжать домой в Евпаторию.- Я рад, что наши специалисты справились с этой внештатной ситуацией. Будем надеяться, что в будущем нам больше не придется сталкиваться с такими проблемами. Сейчас дети чувствуют себя прекрасно, мы ждем их в Евпатории. Отпустим на праздники отдохнуть, а дальше будем готовиться к чемпионату, - добавил директор Академии футбола.В причинах произошедшего разбираются врач местной больницы, специалисты Роспотребнадзора Новороссийска и врач санатория, где пребывали юные спортсмены. Ведется эпидемиологическое расследование.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОткрыто движение по Крымскому мосту в сторону Тамани«Таврида» перекрыта до утра (подробнее)Крымский мост и трассу «Таврида» открыли после расчистки от снегаДорожное полотно полностью расчищено, продолжается противогололедная обработка (подробнее)