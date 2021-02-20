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Пожар в Большой Ялте: Загорелся деревянный многоэтажный дом

Все жители были вовремя эвакуированы, одна женщина пострадала
Александра ТимощенкоАлександра Тимощенко
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Спасатели быстро эвакуировали жильцов дома. Фото: ГУ МЧС РК

Спасатели быстро эвакуировали жильцов дома. Фото: ГУ МЧС РК

Ночью 20 февраля в деревянном многоквартирном доме в поселке Парковое, что под Ялтой, начался пожар. Возгорание началось