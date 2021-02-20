Пожар в Большой Ялте: Загорелся деревянный многоэтажный дом

Ночью 20 февраля в деревянном многоквартирном доме в поселке Парковое, что под Ялтой, начался пожар. Возгорание началось в одной из квартир подъезда.Сообщение о возгорании поступило в отделение Главного управления МЧС России по Республике Крым в 4.30 утра. Через десять минут на место происшествия оперативно выехала бригада спасателей.- По прибытию первого пожарно-спасательного подразделения было установлено, что площадь пожара увеличилась до 130 кв.м. Пожар сопровождается сильным задымлением, есть угроза распространения огня на соседние квартиры, - сообщили в ведомстве.Спасатели эвакуировали жильцов дома. В самой задымленной квартире, где жила многодетная семья, сработал автономный пожарный извещатель, и жильцы быстро покинули помещение.Во время пожара было эвакуировано 14 человек, из них двое детей. Позже выяснилось, что пострадала одна женщина. Сейчас она находится в одной из городских больниц.Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, власти республики приняли решение оказать всю необходимую материальную помощь пострадавшим.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПожар в поселке ГРЭС: под Симферополем сгорело несколько складовВозгорание на площади 70 квадратных метров локализовали (подробнее)Пожар в Симферополе: Ночью полыхал магазинОгонь мог распространиться и на рядом стоящие здания (подробнее)