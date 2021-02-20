Из Керчи отправились все автобусы междугородних и межрегиональных направлений, оставшиеся на ночь с 19 до 20 февраля в городе из-за перекрытия трассы «Таврида» и Крымского моста. Сейчас весь общественный транспорт ходит по расписанию, сообщил КП-Крым глава администрации города Сергей Бороздин.- Сейчас все автобусы ходят в штатном режиме. Транспорт запустили и междугородний, и межрегиональный из Керчи. Все люди, которые были вынуждены остаться в городе из-за задержек транспорта, вернулись по своим маршрутам. Несколько часов назад ушел последний автобус, - заявил Сергей Бороздин.По его словам, в керченских гостиницах были размещено больше 200 человек, на стоянке грузового транспорта находилось 56 фур.Напомним, что движение по Крымскому мосту открыли после 6 утра 20 февраля, на трассе «Таврида» тоже сняты ограничения. Однако, по данным главы РК Сергея Аксенова, на 30-километровом участке осуществляется движение в одну полосу, поскольку там продолжается очистка трассы. Последствия непогоды в Крыму устраняют более 120 единиц техники, однако о перекрытии дорог речь не идет.На следующей неделе в Крыму, по прогнозам синоптиков, ожидаются положительные температуры воздуха днем, по ночам возможны морозы до -5 градусов.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКрымский мост и трассу «Таврида» открыли после расчистки от снегаДорожное полотно полностью расчищено, продолжается противогололедная обработка (подробнее)Движение по Крымскому мосту открыто, но только в сторону КубаниПроехать на территорию Крыма пока невозможно, трассу «Таврида» расчищают от снега (подробнее)Аксенов: подрядчик, ответственный за уборку «Тавриды» от снега, не справился с ситуациейНочевать на перекрытой трассе остались фуры и их водители (подробнее)