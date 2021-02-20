Что происходит на Крымском мосту после открытия автомобильного движения

Движение на Крымском мосту не ограничено. Фото: скриншот из видео Упродор "Тамань"

По Крымскому мосту с 6 утра 20 февраля ходят и автомобили, и грузовики. Сняты все ограничения, которые вводили 19 февраля из-за плохой видимости и снежных заносов.

Как сообщили в пресс-службе управления дорог «Тамань», погода в районе Крымского моста благоприятная, ничто не мешает движению транспорта. Открыта и трасса «Таврида», но там продолжается противогололедная обработка.

Дороги посыпали противогололедной смесью. Фото: Упродор "Тамань"

По данным синоптиков гидрометцентра республики, 21-23 февраля в Крыму ожидается устойчивый характер погоды, а морозы ослабнут. Днем прогнозируют от двух до семи градусов тепла. Морозная погода, которая бушевала на полуострове в течение недели, была вызвана арктическим холодным воздухом. За 18 и 19 февраля выпала почти месячная норма осадков.

Напомним, что до обеда 20 февраля из Керчи отправились все междугородние и межрегиональные автобусы, которые не могли двигаться из-за перекрытия моста и трассы «Таврида».

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