Вода по Северо-Крымскому каналу поступала на полуостров до 2014 года Фото: Архив "КП"

Голос оппозиции в бундестаге Германии не сможет повлиять на то, чтобы Украина снова пустила в Крым днепровскую воду. Такое мнение КП-Крым выразил политолог Владимир Джаралла.

Ранее депутат Вальдемар Гердт (член партии «Альтернатива для Германии») заявил, что в бундестаге вынесут вопрос, не нарушил ли Киев международное право, когда перекрыл подачу воды по Северо-Крымскому каналу. По его мнению, прекращение подачи пресной воды – это «средневековые методы осады». Вальдемар Гердт подчеркнул, что Германия вкладывает «миллионы евро в развитие демократических процессов» на Украине. Кроме того, депутат удивился, что такое «толерантное» и «демократичное» западное общество до сих пор не комментирует водную блокаду Крыма и не предпринимает активных действий по этому поводу.

- Удивительно логичные, реалистичные оценки дает депутат Вальдемар Гердт. К сожалению, он относится к оппозиции, против которой борются все погрязшие в застое прежние политические элиты. Потому, надеяться, что европейские хозяева прикрикнут на украинцев и те побегут открывать шлюзы, не приходится, - отмечает эксперт. - Но капля камень точит, как гласит народная мудрость, и если он скажет все, что обещал, прямо в лицо коллегам по бундестагу, то будет интересно посмотреть, как они будут стремиться сохранить лицо в ситуации, когда услышали правду.

СПРАВКА «КП»

Партия «Альтернатива для Германии» - третья по численности в бундестаге. В составе экономисты, юристы, публицисты и другие представители интеллигенции. Члены партии выступают за отмену Германией санкций, введенных против России, и считают, что ограничения – это деструктивная мера. Вальдемар Гердт несколько раз посещал Крым с официальным визитом в рамках проекта народной дипломатии. Депутат был гостем на Ялтинском международном экономическом форуме. Кроме того, от Гердта звучала инициатива пересмотреть закон о запрете кораблям заходить в крымские порты и вынести его на обсуждение в бундестаге.

Напомним, что до присоединения Крыма к России днепровская вода из Украины обеспечивала 85% потребностей полуострова.

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