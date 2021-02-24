На прошлой неделе в Крыму выпала месячная норма осадков. Заметало так, что полуостров оказался буквально отрезан от материковой части России. Уже в субботу погода улучшилась и вышло долгожданное солнце. Но, как утверждают синоптики, это ненадолго. В конце февраля снегопады опять накроют полуостров. «Комсомолка» узнала, когда в Крым вернется непогода.- Южный циклон, который был в Крыму на прошлой неделе, уже не вернется. Но в конце недели можно ожидать осадки в виде дождя и мокрого снега, - говорит КП-Крым начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая. - В ближайшие дни на полуострове ожидаются устойчивый характер погоды, а к воскресенью можно ждать небольшое похолодание.На этой неделе в республике будут слабые отрицательные температуры. По ночам до 6 градусов мороза и относительно сухая погода.- Но выходные в Крыму ожидаются нелетные. 27 февраля дождь, а 28 - снег. Хоть сильных морозов уже не будет, но к сильным осадкам нужно быть готовым, - отмечает Любецкая.Напомним, рано утром в пятницу из-за сильной метели в Крыму полностью закрыли для транспорта Крымский мост. Дорожные службы расчищали трассу целый день.Также из-за сильных морозов и обильного снега в Керчи и Феодосии перестали ходить междугородние автобусы, а на автовокзалах организовали пункты обогрева.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКрымский мост и трассу «Таврида» открыли после расчистки от снегаДорожное полотно полностью расчищено, продолжается противогололедная обработка (подробнее)Что происходит на Крымском мосту после открытия автомобильного движенияПогода благоприятная, автомобили и грузовики ездят без ограничений (подробнее)