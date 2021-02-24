Евпаторийцы жалуются на нечистоты около мемориального комплекса «Красная горка», который стоит на месте братского захоронения жертв Великой Отечественной войны. Здесь, на пересечении проспекта Победы и улицы 9-го мая, установлен памятник морякам-десантникам, мемориал «Скорбящая мать» с вечным огнем, а вокруг находится городской парк. Правда, используется он не только для проведения памятных мероприятий, но и как место для выгула собак.- Евпаторийцы, куда жаловаться и как привлечь внимание в Красной горке (месте братского захоронения)? Весь мемориал превратился в место выгула собак. Весь газон в собачьих экскрементах. Так было и до морозов, и сегодня. Хотелось бы, чтобы хозяев собак штрафовали за это! Сын побежал за мячом сегодня, дважды вляпался в «мины», - негодует местная жительница Мария Шпаченко.Жительница Евпатории рассказывает КП-Крым, что парк периодически убирают, но собачники на отрез отказываются убирать продукты жизнедеятельности своих питомцев, как это принято в европейских странах. Многие евпаторийцы и вовсе возмущены тем, что около мемориала выгуливают собак и детей, ведь здесь находится братская могила.А вот владельцы домашних животных ставят себе в оправдание тот факт, что в городе не так много мест, где можно выгуливать питомцев. Поэтому, уверяют они, деваться некуда.ГДЕ ВЫГУЛИВАТЬ СОБАК В ЕВПАТОРИИ?- Я, конечно, против выгула собак на Красной горке. Но скажите пожалуйста, где у нас в Евпатории место для выгула собак? До официальных мест выгула, которые определили власти, мне далековато. Но за своими питомцами я всегда убираю, - парирует местная жительница Лариса.Администрация города действительно выделила пять участков, где владельцы четвероногих могут выгуливать их даже без поводка. Отведение специальных участков для этого требовали и местные жители, и Федеральный закон о животных. Итак, три участка для выгула животных находятся на улице Чапаева, четвертый - на проспекте Победы, пятый - на пересечении улиц Короленко и Вольная.Владельцы собак обязаны соблюдать санитарно-гигиенические нормы. Если при выгуле питомцев выявляют нарушения, хозяин должен заплатить штраф от двух до пяти тысяч рублей.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Крыму за выгул собак без намордника будут штрафоватьХозяевам четвероногих придется раскошелиться от 100 до 1000 рублей (подробнее)Жителей Симферополя возмутил запрет выгула собак в паркахШтрафовать за выгул четвероногих питомцев в сквере пока не будут (подробнее)