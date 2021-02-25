В Красноперекопске за 7 миллионов сделают безопасный переезд через ж/д пути

В этом году планируют отремонтировать 26 железнодорожных перееездов. Фото: Гранд-Сервис-Экспресс

В Крыму в этом году запланировали ремонт 26 пешеходных переходов через железнодорожные пути. Строительство новых путепроводов находится на стадии обсуждения - их целесообразность должна быть выше стоимости.

На балансе ГУП «Крымская железная дорога» находится 178 переходов, из которых 56 технологических и 122 пешеходных. Из них соответствуют нормативным требованиям 89, а из оставшихся 33 по земле проходят 26, над землей - 5 и еще 2 под путями.

- По «дорожной карте» 26 наземных пешеходных переходов планируется отремонтировать в текущем году, 3 наземных и 2 подземных привести в нормативное состояние, - сообщил министр транспорта Крыма Евгений Исаков.

Ремонт проходов через железную дорогу пройдет в Армянске, Бахчисарае, Джанкое, Симферополе, Феодосии, поселках Нижнегорское и Советское, во Владимировке, Прибрежном, селах Яркое поле и Соленое озеро, Ветвистое, Владиславовка, Полтавка, Ленино, Чистополье, Станционное, Петрово, Семисотка, поселках Гвардейское, Молодежное Чистенькое.

- По Красноперекопску мы вчера с Вадимом Ярославовичем Хоминым (главой администрации) согласовали, - добавил глава Крыма Сергей Аксенов. - 7 миллионов рублей организация перехода через пути Красноперекопска с соответствующими элементами безопасности.

От муниципалитетов поступили предложения по организации 20 новых переходов - 7 надземных, 1 подземном и 12 мостовым. Сейчас идет подсчет сметы их строительства и технико-экономического обоснования, чтобы принять решение по целесообразности. Итоговый вердикт железнодорожники вынесут до конца марта.

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