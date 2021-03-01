Крым подсчитывает запасы пресной воды для планирования курортного сезона. Обильные снегопады после трех засушливых зим не в состоянии в момент наполнить пустые чаши водохранилищ, и нужно понимать, откуда брать воду для миллионов отдыхающих, которые приедут на полуостров этим летом.ЯЛТА КОПИТ НА СЕЗОНДва основных водохранилища Южного берега Крыма - Загорское и Счастливенское - с декабря накопили 4,5 миллиона кубометров воды и сейчас их общий объем превышает 9 миллионов кубов. Чтобы в курортный сезон регион не испытывал водного дефицита, необходимо собрать еще около 20 миллионов кубометров, поэтому на нужды ялтинцев местный водоканал пускает воду из горных источников.- Вода потребителям подается практически без перебоев, - заверил первый замглавы администрации Ялты Владимир Буряк. - График в регионе вводился только 25-26 февраля, поскольку из-за понижения температуры воздуха замерзли горные источники. На сегодняшний день местные источники заработали.Так источник Хаста-Баш дает около 30 тысяч кубометров воды в сутки, Массандровский водопад - 11 тысяч кубометров, Уч-Кош - 7,5 тысяч кубов. В общей сложности из источников Большая Ялта получает по 50 тысяч кубометров воды в сутки. Пока этого достаточно, но как только сойдет снег в горах источники иссякнут, и Южный берег придется поить из водохранилищ.БЕЗ ОПРЕСНЕНИЯ НЕ ВЫЙДЕТ- Мы договорились, что в течение нескольких дней МинЖКХ Крыма и ГУП «Вода Крыма» подготовят свои предложения по прохождению курортного сезона, исходя из того, что летом объем потребляемой воды увеличивается, - отметил глава Крыма Сергей Аксенов. - Это касается Алушты и Ялты. Все зоны риска на побережье должны быть еще раз оценены.Власти считают безальтернативным переход на опреснение морской воды, поскольку это стабильный источник. Вреда от потребления такой воды нет, перед попаданием в сеть она подлежит специальной технологической подготовке и дальше смешивается с обыкновенной пресной водой.Скорее, вред принесет выкачка подземных источников, где прогнозные объемы зачастую не совпадают с фактическими, и насосы висят в воздухе. Но очищать морскую воду придется не только от соли - через русла рек и ливневую канализацию в акваторию стекают нечистоты частных домовладений и гостиниц, владельцам которых проще вывести трубу в лоток дождевого слива, чем бегать с бумагами по инстанциям и платить за подключение к сетям.ГДЕ ЖИВЕМ, ТАМ И СЛИВАЕМПо данным МинЖКХ, в Крыму 1 тысяча 700 многоквартирных домов и около 200 тысяч индивидуальных не имеют подключения к центральной канализации. Сколько из них обслуживаются в ассенизаторских компаниях и куда те вывозят жидкие стоки профильное министерство обещает выяснить к середине марта. Прежде всего, это касается прибрежных городов и поселков, где сами жители должны быть заинтересованы в чистой морской воде.- Никто в нечистотах проводить курортный сезон не будет, - заверил Аксенов. - Это минус для курортного города или поселка, где многие живут от сдачи жилья.Чтобы доходы республики от сезона росли, руководство Крыма намерено поднять вопрос принятия федерального закона о гостевых домах на уровне президента. Согласия с федеральным центром о возможности использования жилых домов для приема отдыхающих власти республики найти не могут. А без этого провести легализацию мини-отелей и постоялых дворов, которые принимают две трети туристического потока, невозможно.- Есть ряд позиций, по которым надо принять решение, и до конца недели мы с федеральным центром их выработаем, - подчеркнул Аксенов. - Этот вопрос может звучать, в том числе, на совещании у главы государства, если мы сами с правительством не найдем выход из этого положения.ПОЙДЕТ РЖАВЧИНАСимферополь и пригород в конце прошлой недели остался без воды. Произошел порыв на водопроводе «Веселое-Жаворонки» 1986 года постройки. Не успели ремонтники устранить течь, как там же вышли из строя насосы, и пока сети переключали на Партизанское водохранилище, потребители названивали в аварийку и ГУП «Вода Крыма». На этой неделе к водоснабжению подключат вторую ветку водовода «Веселое-Дзержинского», чтобы перекинуть с западного направления около 85 тысяч кубов артезианской воды.- Должен предупредить жителей поселков Комсомольское, ГРЭС, микрорайона Москольцо, - обратился руководитель «Воды Крыма» Владимир Баженов. - После запуска водовода на ближайшие 1,5 суток качество воды ухудшится. Сейчас температуры положительные, будем проводить сброс через гидранты, но абсолютно чистую воду подать в эти два дня невозможно.Сейчас Симферополь перейдет к активному ремонту улиц и дорог. Строители натыкаются на водопроводные сети, которых нет на схемах. Чтобы не ждать реакции подрядчиков, которым не нужны лишние проблемы с ремонтом коммуникаций, «Вода Крыма» просит горожан оперативно информировать о случаях порыва труб. Поскольку ремонту подлежат больше 60-ти адресов, а первый порыв уже случился при работах на ул. Козлова, 17, от таких инцидентов никто не застрахован.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСтарые трубы на новый лад: Симферополь поменял направление подачи воды с востока на западК лету на учет должна стать каждая выгребная яма (подробнее)Ялта накопила четверть от годового объема пресной водыВыручают горные источники и водопады (подробнее)Хватит ли туристам пересохшего Крыма воды в курортном сезоне 2021 годаПока только два города республики живут в режиме почасовой подачи воды (подробнее)