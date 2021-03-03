Озвучен девиз седьмой годовщины референдума о воссоединении Крыма с Россией

Крым стал российским регионом в 2014 году Фото: Архив "КП"

Девиз «Крымская весна - 7 лет дома» станет основным лозунгом седьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией.

- Девиз нанесен на официальный логотип, подготовленный по случаю предстоящей годовщины. Логотип - это контур карты Крыма, окрашенный в цвета государственного флага России, - сообщил КП-Крым министр внутренней политики, информации и связи республики Михаил Афанасьев.

Напомним, что шестую годовщину Крымской весны отметили под девизом «Наше будущее - в наших руках».

Праздничные мероприятия в Крыму запланированы на 16 и 18 марта.

Девиз «Крымская весна - 7 лет дома» нанесен на официальный логотип. Фото: Министерство внутренней политики, информации и связи РК

16 марта планируется возложение цветов к памятникам «Вежливым людям» и «Народному ополчению всех времен» в Симферополе. Кроме того, в центре крымской столицы будет установлена тематическая фотозона и выставка, посвященная событиям 2014 года.

Кроме того, запланированы спортивные соревнования для юнармейских отрядов. В школах пройдут праздничные линейки и единые уроки, посвященные годовщине референдума. Также будут в домах культуры пройдут концерты и театрализованные представления.

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