Животное не пострадало: На Крымском мосту прошла спецоперация по спасению енота

Такой интересный инцидент на Крымском мосту происходит впервые Фото: Архив "КП"

На Крымском мосту успешно закончилась первая в истории сооружения спецоперация по спасению енота. Животное застряло на арке транспортного перехода. Маленький пушистик во время прогулки забрался на мост, а вот слезть уже не смог. Его увидела дежурная бригада дорожников во время планового осмотра.

Как сообщили КП-Крым в пресс-службе УпрДор «Тамань», все случилось ближе к вечеру 4 марта. Рабочие проводили осмотр, как вдруг на арке заметили маленького пушистого зверька. Когда подошли чуть ближе, то оказалось, что на опорах под арками застрял енот. Как он туда забрался - остается загадкой. Благо, что люди смогли снять пушистого, который оказался вполне дружелюбным и даже не стал кусать своих спасателей.

Маленький пушистик во время прогулки забрался на мост, а вот слезть уже не смог Фото: Архив "КП"

- Такое у нас произошло впервые за всю историю Крымского моста, - говорят КП-Крым в пресс-службе дорожного управления. - Дежурная бригада сначала очень удивилась, но не растерялась и сама сняла зверька с опор. Енот не пострадал.

Пушистого хулигана спасли быстро, но в спешке даже не успели сделать снимок на память. Енот мигом убежал, не поблагодарив за помощь.

Заметим, что в Крыму частенько приключаются забавные истории с этими смешными животными. Пару лет назад енот Марсель из Ялты сбежал от своей невесты накануне свадьбы. Но как бы ни старался пушистик скрыться от ответственности, симпатичного полосатого зверька нашли в одном из отелей Алушты спустя полтора месяца.

А вот в декабре прошлого года симферопольцы засняли сбежавшего домашнего енота на набережной реки Салгир. Зверек сидел на трубе у реки и приветливо встречал прохожих.

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