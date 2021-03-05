Гей-свидание в Симферополе закончилось вооруженным ограблением

4 марта 46-летний крымчанин стал жертвой ограбления Фото: Архив "КП"

Вечер четверга 46-летний житель Симферополя решил скрасить приятной мужской компанией. Олег* зашел на сайт знакомств и быстро нашел обаятельного незнакомца. Назначив ему свидание в своей квартире неподалеку от микрорайона Марьино, мужчина стал готовится к романтическому вечеру. Вот только вместо вожделенного внимания от представителя своего пола, он получил массу неприятных разочарований.

Как удалось выяснить КП-Крым, незнакомец представился Дмитрием и настоял на встрече в квартире у Олега. Когда мужчины оказались за закрытой дверью, Дмитрий сменил приятный тон на угрозы, вытащил нож и принялся угрожать хозяину дома.

Гость забрал 16 000 рублей, китайский телефон Олега, его наручные часы, серебряные украшения, приставку с телевизором, беспроводные наушники и даже коллекционные машинки. Получив желаемое незнакомец бесследно исчез.

Перепуганный и ограбленный мужчина сперва решил не сопротивляться. Отдал преступнику все по первой просьбе. Но уже на следующий день обратился в полицию. Олег оценил ущерб романтичного вечера в 50 тысяч рублей.

Преступника нашли быстро. Под личиной любителя мужчин скрывался неоднократно судимый симферополец. В его настоящей биографии были угрозы убийством и кражи. Теперь к ним добавилось уголовное дело по статье разбой.

* имена изменены

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