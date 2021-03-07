Замена и ремонт: Почему в Симферополе не работают светофоры

Регуляторы движения не работают на нескольких улицах города Фото: Архив "КП"

В Симферополе на некоторых улицах участились аварии и пробки – в городе меняют светофоры. Особенно сложная ситуация сложилась на улице Севастопольская, где находится школа №38 и детский сад. Уже несколько недель там не работает светофор, и родителям, и детям, приходится внимательно смотреть по сторонам, рассчитывая на порядочность водителей.

Еще один проблемный участок находится на улице Данилова. Кроме того, не работает светофор на перекрестке улиц Желябова и Гоголя.

- Симферополь, перекресток с ул. Желябова. ул. Гоголя – главная. Светофор не работает. На этом месте уже 15-я авария за 12 днеи , - пишут симферопольцы в соцсетях.

В пресс-службе администрации Симферополя КП-Крым сообщили, что на улице Севастопольская включат светофор, как только будет восстановлена опора. На перекрестке улиц Гоголя и Желябова регулятор движения запустят, когда будут устранены последствия аварии. Что касается остальных улиц, светофоры там включат до 10 апреля.

- В первую очередь запустим светофоры на Русской и Батурина, дальше будет запускаться на Севастопольской и Дружбы, далее на Аэрофлотской и Кечкеметской. Этот процесс будет длиться до 10 апреля, - сообщил Анатолий Тараненко, начальник управления дорожного хозяйства департамента городского хозяйства администрации Симферополя.

Напомним, в начале января текущего года стало известно, что в Симферополе устанавливают новые светофоры на семи перекрестках: на пересечении улиц Севастопольской и Дружбы, Севастопольской и Залесской, Русской и Батурина, Данилова и Аэрофлотской, Кечкеметской и Сельвинского.

Кроме того, новые регуляторы движения появятся на перекрестках улицы Ялтинское шоссе и Лозовская, а также проспекта Вернадского и улицы Мира.

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