Весенние каникулы в Крыму 2021: Когда отдыхают школьники

Большая часть крымских школьников уйдет на отдых с 22 по 28 марта Фото: Архив "КП"

Вторая половина учебного года началась не так давно, но график весенних каникул уже пытаются узнать многие родители и обучающиеся. «Комсомолка» узнала, когда в этом году начнутся весенние каникулы в Крыму 2021.

Каникул не бывает много, поэтому школьники начинают ждать неделю отдыха с самого января. Как сообщили КП-Крым, в пресс-службе Министерства образования республики, весенние каникулы в Крыму 2021 выпадают на привычные дни - с 22 по 28 марта. В конце первого месяца весны ученики общеобразовательных школ смогут законно отдохнуть от учебы целую неделю.

- Большая часть общеобразовательных организаций в 2021 году уйдет на весенние каникулы в период с 22 по 28 марта, но некоторые школы могут организовывать отдых по своей индивидуальной системе и варьировать даты, - ответили КП-Крым в ведомстве.

Но для переноса общепринятых дат каникул руководству школы нужно будет предоставить весомое основание. Причины могут быть разные. Например, время для того, чтобы полностью изучить нужный материал или специфика обучения школьников не может позволить образовательный процесс именно в конце месяца, поэтому время каникул нужно сместить.

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