«Подадим иск в суд»: Крым предъявит претензии Украине из-за водной блокады

Северо-Крымский канал перекрыт с 2014 года Фото: Архив "КП"

В Крыму посчитают общую сумму ущерба, который был нанесен Крыму водной блокадой со стороны Украины.

- Нужно переходить от слов к делу, сформировать первый иск совместно с юристами Госсовета Крыма по водной блокаде. Попросил бы все профильные комитеты в соответствии со своими полномочиями принять участие в этой работе и конкретизировать сумму ущерба, - заявил председатель крымского парламента Владимир Константинов.

По его словам, необходимо учесть ущерб, нанесенный инфраструктуре Северо-Крымского канала, экологии, сельскохозяйственной отрасли, а также учесть аварию на заводе «Крымский Титан» в 2018 году. Тогда пересох кислотонакопитель и в воздухе была превышена концентрация вредного вещества - сернистого ангидрида. На несколько недель на севере Крыма был введен режим ЧС, детей вывозили на оздоровление в санатории.

Помимо этого, Константинов предложил учесть в иске стоимость всех мероприятий, которые проводят федеральные, республиканские и местные органы власти для того, чтобы преодолеть засуху в регионе. Также включить и стоимость скважин, которые бурят обычные граждане.

Спикер Госсовета отметил, что ответчиками по иску будут украинские политики, причастные к водной блокаде Крыма:

- Это наши бывшие псевдокрымчане, которые приложили много усилий, чтобы вода была перекрыта. Это небезызвестные Сенченко (экс-депутат Верховной рады Андрей Сенченко - ред.), Чубаров (лидер меджлиса крымско-татарского народа* Рефат Чубаров - ред.) и другие, которые неоднократно публично призывали к нанесению как можно большего ущерба Крыму.

Напомним, днепровская вода перестала поступать 26 апреля 2014 года, когда полуостров стал российским регионом. Когда Крым был регионом Украины, 85% потребностей в воде обеспечивал Северо-Крымский канал. 2020 год выдался самым засушливым за 150 лет, и в Крыму обмелели водохранилища. Часть регионов и городов полуострова переведены на графики подачи воды. Чтобы обеспечить потребности населения, в Крыму собираются строить опреснительные установки. Украинские чиновники часто спекулируют на водной теме. Они отмечают, что вода будет поступать в Крым только тогда, когда полуостров вернется в состав Украины.

*Запрещенная в РФ экстремистская организация

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