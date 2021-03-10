В Крыму ответили на нежелание США признавать полуостров российским

Крым вошел в состав России после референдума, который прошел 16 марта 2014 года Фото: Архив "КП"

Президент США Джо Байден «не знает или делает вид», что Крым стал российским регионом еще в 1723 году (когда был подписан манифест о присоединении полуострова к Российской империи). Такое мнение выразил председатель крымского парламента Владимир Константинов в ответ на продление антироссийских санкций.

Напомним, что Байден в начале марта продлил на один год санкции против России, которые были введены после присоединения Крыму к РФ. В США считают, что действия, произошедшие в 2014 году, представляют «необычную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики США». Также Байден подчеркнул, что в Америке никогда не признают «аннексию полуострова Россией».

- Президент США не знает или делает вид, что не знает, что Крым стал российским в 1783 году. В этом же году, кстати, состоялось международное признание независимости США. В период, например, Крымской войны США поддерживали Россию, то есть выступали за российский статус нашего полуострова. А великий предшественник Байдена Франклин Рузвельт участвовал в Ялтинской конференции в Крыму, и у него не возникало никаких возражений по поводу того, что Крым был российским. Байдену следовало бы помнить американскую поговорку: «никогда не говори никогда», - заявил Владимир Константинов во время президиума Госсовета Крыма.

Помимо этого, глава штатов хотел привлечь Россию к ответственности за «злоупотребления и агрессию на Украине». На этот счет председатель крымского парламента предложил вспомнить русскую поговорку «валить с больной головы на здоровую».

- По поводу агрессии всем нам понятно, что без американского благословения ни один киевский политик не решился бы применять войска против граждан своей страны. Только гарантии безнаказанности, полученные из Вашингтона, подпитывают агрессию украинской военщины на Донбассе и блокируют любую возможность диалога между Киевом и народными республиками, - заключил Константинов.

СПРАВКА КП

Крым и Севастополь вошли в состав России после референдума, который прошел 16 марта 2014 года. Большинство избирателей проголосовали за вхождение полуострова в состав РФ. Новый статус Крыма не признали в США, на Украине и в странах Евросоюза. Против России и полуострова были введены санкции.

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