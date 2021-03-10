Погода на Масленицу в Симферополе 2021: Дождь, снег и минусовая температура

Погода на Масленицу в Симферополе будет нелетная Фото: Архив "КП"

Хоть весна в Крыму царствует уже целую неделю, зима отступать пока не планирует, ведь прогнозы синоптиков пока не радуют. «Комсомолка» решила узнать, какая погода ждет крымчан на Масленицу в Симферополе 2021.

Хоть в этом году из-за антикоронавирусных запретов и ограничений один из самых радостных и веселых праздников на Руси решили не отмечать, погулять по теплу и насладиться весенним солнышком уже хочется. Но синоптики не спешат радовать нас позитивными прогнозами. Как сообщила КП-Крым начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая, на предстоящей неделе потепления в крымской столице можно и не ждать. Столбики термометра в ближайшие дни не поднимутся выше 5 градусов тепла, а температуры ночью составят 6-7 градусов со знаком минус. В Симферополе особенно похолодает из-за северо-восточного ветра, который придет в крымскую столицу уже в четверг.

- Весеннего тепла мы пока не видим, - говорит КП-Крым синоптик. – Хоть потепление и будет на выходных, но ненадолго. Со следующей недели температура опять опустится и даже возможен дождь с мокрым снегом.

Погода на Масленицу в Симферополе нелетная, поэтому отличным вариантом для жителей города будет программа мероприятий, которые лучше всего подойдут в холодные вечера. С 9 по 14 марта в крымской столице запланировано большое количество онлайн-концертов и празднований.

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