Мастер песочной анимации из Крыма создала клип для группы Сплин

Клип полностью снят в жанре песочной анимации. Фото: Скриншот из видео

Мастер песочной анимации, крымская художница Ксения Симонова, вдохновившись любимой группой Сплин, решила снять трогательный клип на песню «Джин».

- В 2004 году, когда я начала по-настоящему слушать Сплин, могла ли я представить себе, что сниму для них клип? Честно - глубоко внутри я именно так себе и представляла что-то подобное. Но из области снов, - делится воспоминаниями художница.

Ксения познакомилась с творчеством группы больше 15 лет назад. Но спустя столько времени песни Сплина для нее стали только роднее.

По мнению мастера анимации, солист известной группы Александр Васильев - один из великих русскоязычных поэтов современности.

- Я очень рада, что наше сотрудничество сложилось. Что эта работа увидела мир. Надеюсь, вам понравится то, что получилось, - добавила Ксения.

СПРАВКА КП:

Песня «Джин», на которую Ксения Симонова сделала клип, вошла в последний альбом группы Сплин «Вира и Майна». Он вышел 11 декабря и стал шестнадцатой студийной работой в дискографии бэнда. Вместе с «Джином» в альбом вошло еще 11 треков.

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