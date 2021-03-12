В Симферополе двое пьяных приезжих сбили полицейского и провезли его на капоте BMW

К счастью, полицейский не пострадал. Фото: скриншот из видео

В Симферополе двое мужчин отдыхали в кафе, хорошо поели, выпили, но увидев чек на 20 тысяч рублей, решили сбежать. Но в том же заведении случайно оказался полицейский. Он быстро последовал за мужчинами на улицу, чтобы остановить их, но едва не угодил под колеса авто.

Оперуполномоченный подошел к автомобилю, представился водителю и попытался его остановить, чтобы тот вернулся и заплатил по счету. Разговор перерос в ссору, водитель BMW начал движение, а полицейский перегородил собой дорогу.

- Не обращая внимания на человека, водитель начал движение, в то время, как правоохранитель находился на капоте иномарки. Так полицейский проехал несколько метров, после чего упал, в это время машина скрылась. Информацию о марке авто и произошедшем тут же передали всем нарядам полиции, - рассказали в пресс-службе МВД по РК.

Пьяных дебоширов поймал наряд ГИБДД спустя считанные минуты в нескольких кварталах от места происшествия. 44-летнего жителя Ростова и 39-летнего жителя Майкопа задержали. Обоих повезли на медицинское освидетельствование.

- Эксперты подтвердили, что мужчины были пьяны. В крови у них выявили 0,65 и 0,73 промилле алкоголя. За управление автомобилем в нетрезвом виде на водителя составлен административный протокол, - заявили в ведомстве.

Крымскому МВД по факту произошедшего предстоит провести служебную проверку. Дело направлено в следственные органы для принятия процессуального решения.

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