Драка около симферопольского МРЭО оказалась театральной постановкой

Мужчины намерено пришли под здание МРЭО, чтобы записать драку на видео. Фото: скриншот из видео

На прошлых выходных в крымские соцсети попало видео драки около здания симферопольского МРЭО. На кадрах, снятых на смартфон, видно, как двое мужчин ссорятся в очереди. В комментариях пользователи пабликов стали писать, что стычки около ГИБДД происходят регулярно. Однако КП-Крым удалось выяснить, что в реальности никакой драки не было. Все снятое очевидцем - тщательно продуманная театральная постановка.

История началась с того, что симферопольцев возмущала большая очередь перед МРЭО, эта тема постоянно обсуждалась в соцсетях. Все дело в живой очереди за талонами, ведь без него получить услугу невозможно. Талоны выдают через сайт Госуслуг или по предварительной записи, однако многие по-прежнему приходят потолкаться, если нужно сделать документ или регистрацию срочно.

В МРЭО работает 7 окошек - три по записи через Госуслуги, три - для живой очереди и одно для тех, кто пришел по предварительной записи. За день одно окошко принимает до 30 человек. Соответственно талоны ограничены. Как раз этот факт не устраивает жителей столицы, которые пытаются ускорить процесс любыми путями.

И вот на волне возмущений тема снова всплыла в соцсетях, подогрев процесс эмоциональным видео драки двух автолюбителей в очереди. Многие приняли происходящее за чистую монету. А вот сотрудники крымского МВД засомневались и решили проверить записи с камер наблюдения, расположенных на здании ГИБДД.

Подозрения силовиков подтвердились. На видеозаписи они увидели, что некий мужчина в капюшоне с 9 утра стоял в толпе, чтобы зайти на территорию МРЭО. Но как только люди скопом побежали внутрь - он продолжил спокойно стоять и снимать происходящее на телефон. Занять свое место в очереди на получение талона он явно не спешил.

Параллельно с этим другой мужчина спокойно подходит к помещению, но не заходя, дожидается пока перед дверью соберется побольше народу. Оператор в капюшоне спокойно идет следом, занимает удобное место подальше от входа и готовит телефон к съемке.

«Внимание, мотор!» На ровном месте между двумя мужчинами происходит конфликт, перерастающий в драку. А тем временем камера все фиксирует. Скандал стихает также быстро, как начался, а его участники мирно расходятся, так и не зайдя в здание МРЭО.

Парень, запечатлевший все на видео, зашел в помещение, но спустя непродолжительное время вышел. Позже камера видеонаблюдения снимет, как он встречается с одним из зачинщиков конфликта и задорно что-то обсуждает. В тот же день провокационные кадры появляются в одном из пабликов.

Пока неясно, зачем было планировать столь странный конфликт и отыгрывать на камеру, но складывается впечатление, будто ролик заказали. Скандалисты сработали быстро, чисто, а главное - по плану.

Напомним, ранее КП-Крым писала, почему около симферопольского МРЭО скапливаются огромные очереди. В ГИБДД объяснили, как быстро и удобно получить услуги управления.

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