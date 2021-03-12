Владимирский собор в Херсонесе стал объектом охраны культурного наследия

Храм полностью восстановили после разрушений в 2004 году Фото: Елена ЛЕЛЮК

В Севастополе Владимирский собор стал объектом охраны культурного наследия. Такое решение приняли эксперты профильного управления в ходе научно-методического совета.

Это было сделано для того, чтобы иметь возможность отреставрировать собор. Без определения охранных границ памятника проведение работ было невозможным, сообщил КП-Крым представитель Фонда гуманитарных проектов «Моя история» Александр Тарасов.

ВОЗРОДИЛСЯ ИЗ ОБЛОМКОВ

Возведение храма длилось 30 лет - с 1861 до 1892 года. Но уже во время Великой Отечественной войны его разбомбили. Сильно пострадал купол собора, в него попал крупнокалиберный снаряд.

Севастополь освободили 9 мая 1944 года, но отступая, немцы все же взорвали здание Свято-Владимирского Собора. Сохранилось лишь две трети строения. Активно восстанавливать здание начали в 2000-х, вернуть ему привычный вид удалось в 2004 году.

Владимирский собор был разрушен во времена ВОВ. Фото: из коллекции М.Ю.Мещанинова

ОСУШЕНИЕ ФУНДАМЕНТА И ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ГРИБКА

В 2020 году специалисты подрядной организации «Южсейсмострой» провели экспертизу собора и заключили, что помещение нуждается в реставрации.

В 1997-2004 годах, когда проходило воссоздание храма, планировалось закончить декорировать стены и своды, но работы так и не провели. Кроме того, постройка нуждается в монтаже инженерных систем.

По заказу фонда «Моя история» специалисты создали цифровую модель собора, а потом обследовали конструкцию с помощью технологии вибродиагностики. Это помогло выяснить текущее состояние стен сооружения.

Здание отнесли к числу объектов культурного наследия, чтобы отреставрировать. Фото: фонд «Моя История»

Так как храм стоит рядом с морем, почва под ним почти всегда остается влажная, это постепенно разрушает фундамент и появляется грибок на стенах. Археологи детально изучили территорию вокруг Владимирского Собора, чтобы определить, как сделать водоотведение и осушить фундамент.

- Мы благодарим экспертный совет, который одобрил документацию для дальнейшей разработки реставрационного проекта собора. Я уверен, что за несколько лет мы сможем реализовать необходимые проекты, - прокомментировал настоятель Свято-Владимирского собора в Херсонесе, благочинный Севастопольского округа православной церкви Московского патриархата, протоиерей о. Сергий Халюта.

Финансирование всех исследований и проектных работ взял на себя фонд «Моя история».

Справка: фонд «Моя история» - некоммерческая организация, которая занимается проведением культурно-массовых мероприятий, поддержкой научной работы и археологических исследований. Финансирование деятельности фонда осуществляется как за счет собственных, так и за счет привлеченных средств.

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