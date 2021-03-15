Выманивал деньги от имени депутата Госдумы: На въезде в Крым задержали мошенника

Против фейкового депутата возбуждено уголовное дело Фото: Архив "КП"

На границе Крыма с Украиной задержали мошенника, который в течение года выманивал деньги у бизнесменов от имени депутата Госдумы РФ Руслана Бальбека.

- Сотрудники МВД по Республике Крым задержали злоумышленника, который от моего имени на протяжении 2020 года обращался к гражданам, преимущественно предпринимателям, и просил деньги на якобы благие цели. Одним говорил, что это для моей семьи, другим - что на благотворительность, третьим - что на важные проекты. Но в итоге обманывал всех, - сообщил Бальбек.

По его словам, фейковый депутат рассылал поддельные бланки приемной, якобы заверенные подписью Бальбека. Кроме того, мошенник звонил предпринимателям, уговаривая их перечислить деньги на открытые личные банковские счета.

- Для личной наживы решил воспользоваться моей репутацией. Возможно, замышлял и в целом дискредитацию моего имени, - предположил депутат.

Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек. Фото: официальная страница Руслана Бальбека на Facebook

Он уточнил, что «двойник» действовал с территории Украины, а в Крыму ему помогали проворачивать мошенническую схему сообщники.

Сейчас против фейкового депутата возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Руслан Бальбек призвал всех, кто сталкивался с обращениями якобы от его имени, заявить об этом в полицию или приемную депутата.

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