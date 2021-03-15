Симферополь отказался от покупки насосов для подкачки воды в многоэтажки

Оказывется, все это время насосы в подвалах были, но для горячей воды Фото: архив "КП"

Администрация Симферополя отказалась от идеи покупки насосов для подкачки воды в высотные дома. В подвалах многоэтажек уже стоят агрегаты «Крымтеплокоммунэнерго», и дополнительных мощностей не требуется.

- Специалисты предприятия «Вода Крыма» предложили использовать готовые насосы отопления, которые есть в каждом доме, чтобы не закупать насосы, - сообщил и.о. главы администрации Симферополя Валентин Демидов. - Необходимо техническое решение.

Всего в столице насчитали 16 проблемных домов, где вода не доходит до верхних этажей. На покупку насосов город хотел попросить около 9 миллионов рублей из республиканской казны, но после запуска мощной насосной станции в пригородном селе Веселое давление в сетях нормализовалось. Проблемы возникают, когда из-за аварий на сетях город переключают на Партизанское и Аянское водохранилища. Из-за разных гидравлических режимов водопроводные трубы рвутся, и многоэтажкам опять не хватает давления.

- Устанавливается перемычка, и мы уверены, что на действующем оборудовании обеспечим гарантировано воду на всех верхних этажах, - заверил генеральный директор «Воды Крыма» Владимир Баженов.

По оценке специалистов, подключение водопроводных сетей к насосам займет около двух недель.

Напомним, администрация Симферополя собиралась приобрести 22 насоса, чтобы обеспечить давление в сетях 16 многоэтажек, жители которых регулярно оставались без воды в положенные по графику часы.

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