Суд или судилище: Почему экс-мэру Евпатории Андрею Филонову ужесточили наказание Ч.1

К обвинительному заключению накопилось множество вопросов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Шоковый приговор

Четвертого марта Верховный суд Крыма объявил просто шокирующий приговор по делу экс-мэра Евпатории Андрея Филонова — 6,6 лет колонии общего режима. Сказать, что это решение взбудоражило всю общественность Крыма — не сказать ничего. Такого не ожидал никто. Приговор стал топ-темой всех республиканских и даже федеральных СМИ. Ужесточение наказания по столь громкому делу обсуждали все, кто хоть как-то следит за актуальной повесткой дня в республике, а в социальных сетях до сих пор не утихают бурные обсуждения этой темы, которые в большинстве своем сводятся к вопросу: КАК ТАКОЕ ВООБЩЕ ВОЗМОЖНО?...

Напомним, Андрея Филонова задержали еще в апреле 2019 года. Ему вменяли два эпизода по статье 286 УК - «Превышение служебных полномочий» - подробно о сути этих неоднозначных обвинений «Комсомолка» уже писала. Еще 30 октября 2020 года суд первой инстанции приговорил бывшего градоначальника Евпатории к 3,8 годам колонии поселения. Если бы Андрей Филонов смирился с этим решением и не подавал апелляцию, то смог бы выйти на свободу уже через пару месяцев, ведь день в СИЗО считается за полтора в колонии. Но «Iron-мэр» не сторонник полумер и компромиссов — он верил в свою невиновность и хотел оправдательного приговора.

Но Верховный Суд Республики Крым, рассмотрев апелляционные жалобы защитников и апелляционное представление прокурора, выкатил настоящую бомбу — серьезно ужесточив наказание.

Спустя время, когда страсти уже улеглись, уже можно «на холодную голову», по полочкам разобрать решение Верховного суда Крыма по нашумевшему делу Андрея Филонова. Ведь главный вопрос так и остался без ответа: В чем же, собственно говоря, виновен Андрей Филонов? Да настолько, что заслужил 6 с половиной лет тюрьмы, по версии апелляционного суда?

В чем обвиняют Филонова?

Изначально против Филонова было возбуждено два эпизода - оба по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ, то есть превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Вот только если суд первой инстанции переквалифицировал деяние с ч. 3 на ч. 1 ст. 286 УК РФ, то Верховный суд опять решил вернуться к ч. 3 ст. 286 УК РФ, увеличив срок до 6,6 лет в колонии.

Андрей Филонов, по версии следствия, выходя за пределы своих полномочий, якобы в период с 1 по 29 июня 2016 года дал указание работникам администрации о разделе одного земельного участка на три и присвоении этим трем участкам вида разрешенного использования, который отличался от того что был указан в первичном договоре аренды. Это, по мнению следствия и суда, повлекло за собой изменение суммы аренды и недополучение бюджетом города Евпатории арендной платы за эти участки.

«Преступные» указания с больничной койки!

А теперь — только факты. 26 июня 2016 года в Департамент имущественных и земельных отношений администрации Евпатории поступают 3 заявления от арендатора земельного участка в пгт. Заозерное - ООО «Ривьера» с просьбой утвердить схемы размещений земельного участка и определить вид разрешенного использования двум участкам - среднеэтажная жилая застройка и одному – отдых рекреация. На этих заявлениях резолюции Филонова нет!

Кроме того, уже 29 июня экс-мэр попадает в жуткое ДТП, едва сохранив жизнь. Уже две недели о будет в реанимации, а на работу выйдет только 1 сентября

И — внимание — 30 июня, когда Филонов находится в реанимации, начальник ДИЗО отправляет эти заявления в отдел архитектуры и градостроительства с просьбой дать соответствующие заключения. Нужны ли тут еще какие-то комментарии...

Более того, пока экс-мер Евпатории был в реанимации, отдел архитектуры дает положительное заключение. При этом, начальник отдела, находясь в отпуске, лично приезжает контролировать составление и подписание положительного заключения исполняющей обязанности начальника отдела. Далее комиссия по вопросам градостроительства и земельным отношениям дает положительное заключение.

При этом допрошенный в суде свидетель – член этой самой комиссии, дал показания, которые отличаются от показаний данных им на досудебном следствии.

Следствие так и не предприняло мер к установлению и допросу и.о. главы администрации на тот момент, а также не были допрошены еще как минимум три члена комиссии.

Ну а 7 июля заместитель главы администрации подписывает три постановления о разделе участка и установлении видов разрешенного использования. И наконец 8 сентября ДИЗО были подписаны соответствующие договора аренды с ООО «Ривьера». При этом, Филонов хоть и был уже на работе, но сами договора даже не видел, не визировал и не подписывал.

Приговор на основе «заинтересованных» свидетелей

Главное преступление Андрея Филонова в этом эпизоде, по версии обвинения, его устные указания по разделу земельного участка. В приговоре указано, что Филонов в рабочем кабинете дал устные указания своему заместителю и начальнику отдела градостроительства и архитектуры. Причем ни один, ни второй в суде не показали, что одновременно получили некие указания от экс-мэра, находясь одновременно у него в кабинете. Фактически ключевыми свидетелями обвинения по этому эпизоду выступили именно эти два лица, которые по распределению обязанностей как раз и отвечали за подготовку и подписание соответствующих документов и несли персональную ответственность.

И здесь мы подходим к логичным вопросам к начальнику отдела архитектуры и градостроительства.

Почему он, находясь в отпуске, приезжает что-то контролировать? Если ое полагал, что дача положительных заключений по какой-либо причине незаконна, почему все-таки отдал устное поручение их подготовить? Если какие-то устные поручения от Филонова, который был на больничной койке, и были, то почему он не доложил об этом тому же заместителю, который курировал земельные отношения?

Есть также много вопросов и у самому заместителю Филонова, которые, судя по логике обвинения, тоже выполняли незаконные действия... Почему нет правовой оценки их решениям?

Любой руководитель теперь может «сесть»?..

Но суд почему-то сделал акцент на контракте и должностных инструкциях Андрея Филонова, забывая при этом, что и заместитель главы администрации и должностные лица отдела архитекторы и градостроительства, на тот момент были на работе. И именно они, а не Филонов принимали решения.

Казалось бы, у Филонова железное алиби, что уже достаточно для оправдания по этому эпизоду, ведь нельзя же строить обвинение в такой ситуации исключительно на устных показаниях, заинтересованных в уклонении от ответственности лиц!

Оказывается, можно. И это открывает ящик Пандоры для обвинений абсолютно любого руководителя — даже правоохранителей и судей. Что если подчиненные, совершив некое неправомерное деяние в отсутствие руководителя, скажут потом: а мне, мол, начальник дал устные указания в тот период, пока был на работе. Сколько уголовных дел можно возбудить с такой доказательной базой...

Скоро мы рассмотрим и второй эпизод, по которому Андрей Филонов был также признан виновным. Следите за нашими публикациями.