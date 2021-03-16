В Крыму задержан вооруженный шпион Украины

Россиянина задержали, пока он не успел «провести подрывные акции в интересах украинских спецслужб» Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Крыму задержали гражданина России, который собирал информацию для украинских разведчиков. Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ, мужчина снимал видео и фото мест массового пребывания людей и объектов жизнеобеспечения на полуострове.

- В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий пресечена разведывательно-подрывная деятельность в интересах украинских спецслужб гражданина РФ Есипенко В.Л., - заявили в ФСБ.

Россиянина задержали, пока он не успел «провести подрывные акции в интересах украинских спецслужб». Правоохранители обследовали машину задержанного, в ней нашли самодельное взрывное устройство.

Есипенко рассказал силовикам, что информацию о местах массового пребывания людей в Крыму он собирал по заданию офицера действующего резерва 8 отдела 5 департамента СВР Украины полковника Кравчука. Также по его рекомендации россиянин хранил в машине взрывчатку, чтобы «обеспечить собственную безопасность».

По данным ФСБ, против Есипенко возбуждено уголовное дело.

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