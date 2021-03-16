«Пусть захлебнутся ядом»: В Крыму ответили Зеленскому на слова о «возвращении» полуострова

Владимир Зеленский. Фото: официальная страница Владимира Зеленского на Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский в преддверии годовщины Крымской весны создает инфошум, убежден крымский политолог Владимир Джаралла. Так эксперт прокомментировал призыв главы украинского государства «вернуть» полуостров.

16 марта Зеленский заявил, что «семь лет назад Россия устроила фейковый референдум». По его словам, Украина впервые после «незаконной аннексии» подготовила «стратегию деоккупации» и «реинтеграции» полуострова. Еще Зеленский напомнил о так называемой Крымской платформе.

- Это традиционный инфошум, характерный для этого персонажа. Зеленского презирают за разочарование и предательство надежд. Фальшиво поставленными интонациями он читает подготовленный другими текст, так как своих мыслей у него нет, - говорит Владимир Джаралла. - На Украине пытаются делать героями предателей и убийц, и гордится переворотами-майданами, уничтожившими их Родину. Они все сами захлебнутся своим ядом. В отличие от них, мы, крымчане, гордимся нашей Крымской весной, которая принесла мир, процветание и осуществление мечты - возвращение в Россию.

Политолог отмечает, что придуманная на Украине Крымская платформа - это информационная провокация, на которую может жестко отреагировать МИД России.

- Было бы неплохо, если бы МИД России жестко отреагировал на эту информпровокацию, указав США, Англии, Турции, их мелким европейским сателлитам на то, что они зря покушаются на территориальную целостность нашей страны, и это будет иметь для них соответствующие последствия, - заключает Джаралла.

Напомним, Крым стал российским после референдума, проведенного 16 марта 2014 года. 18 марта в составе России появилось два новых региона - Крым и Севастополь.

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