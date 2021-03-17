«Привязали к кровати веревками»: Как в больнице Симферополя лечат 75-летнюю пенсионерку с онкологией

Врачи отказывались комментировать состояние пожилой пациентки. Фото: Личный архив Александры Туралевой

О судьбе 75-летней старушки из Симферополя рассказала Ольга Яблонская, внучка пожилой женщины. Девушка опубликовала свой крик души в социальных сетях, когда увидела, что родного ей человека содержат в жутких условиях в Симферопольской центральной районной клинической больнице.

5 марта Ольга повезла бабушку в частную клинику, чтобы сделать УЗИ и сдать некоторые анализы. Уже в поликлинике пенсионерке резко стало плохо и ее по скорой доставили в Луговскую районную больницу. Никаких диагнозов в этот день родственники больной не получали, а на следующий день, когда они решили навестить родственницу, медики встретили их не дружелюбно.

Старушку привязали за ноги и руки к койке. Фото: Личный архив Александры Туралевой

- Уже 6 марта мы вместе с сестрой пошли в эту больницу, чтобы отнести необходимые вещи. Всю информацию нам передали соседи бабушки по палате. От медперсонала в это время не было ни весточки, - рассказывает КП-Крым Ольга. - Я приехала из другого города, привезла все вещи, а медсестры только фыркнули, когда увидели меня.

После последнего визита родственников бабушку опять привязали веревками за руки и ноги. Фото: Личный архив Александры Туралевой

Спустя неделю Ольга снова приехала в больницу и увидела, как ее бабушка сидела на кровати свесив голову, привязанная к кровати за руки и за ноги. Постель была скомканная, а на простынях следы испражнений. По словам внучки, старушка провела в таких условиях около 10 дней.

Постель не меняли больше 10 дней. Фото: Личный архив Александры Туралевой

- Когда я это все увидела, сразу взяла ножницы и быстро обрезала все завязки на руках и ногах. Потом в палату зашла санитарка и накричала на меня за то, что я испортила веревки, нужно было просто их развязать, - вспоминает женщина. - После моего визита я решила выложить фотографии в соцсети, чтобы хоть как-то придать ситуацию огласке. И только после публикации на нас обратили внимание в больнице. К бабуле пришел лечащий врач и только спустя неделю узнал о том, что у пожилой женщины была онкология и что она переболела воспалением легких. За все это время он даже не открывал амбулаторную карту больной.

После визита родственников пенсионерку снова привязали веревками к кровати. В больнице это объяснили тем, что старушка все время падает, поэтому с завязками намного безопаснее.

Теперь женщину собираются перевести на паллиативное лечение в другую больницу, но когда это будет и как сейчас себя чувствует пациентка - неизвестно.

В Министерстве здравоохранения Республики Крым «Комсомолке» ответили, что родственникам пациентки дали все необходимые разъяснения. Сейчас проводится административная проверка по фактам, указанным в обращении.

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